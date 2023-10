Madagascar: « Diviser pour mieux régner » - De la stratégie coloniale aux instrumentalisations politiques électorales

La période coloniale en Afrique a laissé des cicatrices profondes dans les sociétés africaines, avec des stratégies de division mises en oeuvre par les puissances coloniales pour asseoir leur pouvoir. Parmi ces tactiques, la notion de « diviser pour mieux régner » a été particulièrement préjudiciable.

Cette approche consistait à semer la discorde en créant des clivages ethniques et raciaux, tout en favorisant une minorité pour mieux opprimer les peuples autochtones.

À Madagascar, cette stratégie a laissé des traces, et elle continue d'influencer la scène politique, en particulier lors des élections. Mahatma Gandhi a un jour déclaré : « Un oeil pour un oeil ne fait que rendre le monde aveugle ».

Cette citation illustre parfaitement l'impact destructeur de la division sur les sociétés colonisées.

Les colons ont exploité les différences ethniques et raciales pour affaiblir la résistance des peuples autochtones. Ils ont créé des tensions entre les communautés, les incitant à se méfier les unes des autres et à se battre pour des miettes de pouvoir pendant qu'ils vampirisaient toutes les richesses de nos terres.

Le Burkina Faso, sous la direction du regretté Thomas Sankara, a combattu activement cette stratégie de division. Sankara croyait en l'unité et en la solidarité entre les peuples, rejetant l'exploitation des divisions.

Il comprenait que pour lutter contre l'oppression coloniale, il fallait surmonter les divisions artificielles imposées par les colons.

Malheureusement, de nombreux pays africains, y compris Madagascar, portent encore les cicatrices de cette stratégie du « diviser pour mieux régner ».

Les divisions ethniques et raciales sont souvent exploitées par les politiciens lors des élections pour manipuler les opinions, pour détourner les attentions, pour amener le débat sur les broutilles afin de continuer en douce les viols de la Constitution, le meurtre de la démocratie, le kidnapping des droits fondamentaux et finalement pour le « premier tour dia vita " ! Dans le contexte politique actuel de Madagascar, il est essentiel de rappeler les leçons du passé.

La division ne fait que servir les intérêts de ceux qui cherchent à maintenir le statu quo qui, pourtant, ne bénéficie qu'à une infime minorité de néo-colons.

Les citoyens malgaches doivent se rappeler des mots de Sankara qui martelait que « Le pouvoir du peuple est plus fort que les gens au pouvoir. » L'unité et la solidarité sont essentielles pour briser les chaînes de l'oppression et de la division.

Les leaders politiques, ou du moins ceux qui sont restés sensés, ont le devoir de rappeler l'importance de la mère patrie, une et indivisible.

Que l'argent qui est utilisé pour inciter les haines entre Malagasy n'est autre que l'argent volé du peuple lui-même.

Madagascar a un potentiel immense, mais ne peut le réaliser pleinement que lorsque les divisions artificielles seront surmontées, lorsque le président de la République sera le serviteur du peuple et non le contraire, lorsque dans nos prières nous ne demandons plus seulement à " Dieu" un dirigeant sage et intelligent mais aussi un peuple exigeant, féroce et craint par ses dirigeants. Les paroles de Gandhi et Sankara rappellent l'importance de l'unité, de la résistance et de la solidarité dans la lutte contre les oppressions de toutes sortes.

L'héritage douloureux de la stratégie coloniale du « diviser pour mieux régner » ne peut être effacé que si les citoyens malagasy se lèvent ensemble pour bâtir un avenir de paix, de prospérité et d'harmonie, en particulier lors des élections où la division est souvent exploitée à des fins politiques.