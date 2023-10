Madagascar: Le 20ème festival culturel de Qi et le 8ème forum culturel de Qi et de l'Académie Jixia ont été solennellement inaugurés à Zibo, dans la province du Shandong

Partenariat rémunéré

Récemment, la 20ème édition du festival culturel de Qi et le 8ème Forum culturel de Qi et de l'Académie Jixia, organisés par le département de la culture et du tourisme de la province du Shandong et gouvernement populaire Zibo, et coorganisés par le Bureau de la culture et du tourisme de Zibo et le gouvernement populaire du quartier de Linzi, ont débuté de manière grandiose sur la Place ancestrale de Qi dans le Jardin botanique Taigong du quartier de Linzi à Zibo. Cette édition du Festival culturel de Qi a pour thème «Ressentir la transmission millénaire, partager le festin culturel de Qi», mettant en avant à la fois la «transmission» et «l'innovation», attirant des experts, des chercheurs et des invités d'entreprises de tout le pays.

Lors de la cérémonie d'ouverture, une série de livres intitulée «La culture de Qi entre dans les écoles» a été lancée. Les directeurs des bureaux du tourisme et de la culture de Zibo (Shandong), Baoji (Shaanxi), Jingzhou (Hubei) et Houma (Shanxi) ont signé conjointement un accord pour former l'alliance des villes candidates au patrimoine mondial des «ruines de la Capitale des États vassaux de la dynastie Zhou de l'Est.

Pendant la durée du festival, le Forum culturel de Qi et de l'Académie Jixia, la saison culturelle et artistique «Le culture et la mélodie de Qi», l'exposition et la vente de produits de Linzi - Produit de Qi (Zibo), ainsi que le festival de musique «Chanter à Zibo» et d'autres activités de transmission culturelle et de développement économique ont été successivement présentés, offrant une vitrine complète du charme unique de la culture de Qi.

La zone de Linzi à Zibo est une ancienne ville historique riche en culture et en histoire. La dynastie Qi, qui a été la première à unifier les États de la période des Printemps et des Automnes, a établi sa capitale ici. La culture de Qi, caractérisée par les principes de «réforme, ouverture, pragmatisme et tolérance», a vu le jour ici, donnant naissance à de nombreux dirigeants éclairés tels que Jiang Taigong, Qi Huangong, Guan Zhong et Yan Ying, et produisant des oeuvres célèbres telles que Liu Tao (《六韬》), Guanzi (《管子》), Qi Min Yao Shu (《齐民要术》), Kao Gong Ji (《考工记》), Gan Shi Xing Jing (《甘石星经》) et L'Art de la guerre(《孙子兵法》). L'Académie Jixia, la première université officielle du monde et un think-tank national, a été fondée ici.

Le football, le sport le plus populaire au monde, est né ici. Plus de 90 % des vestiges matériels de la culture de Qi se trouvent dans le quartier de Linzi. Ces dernières années, le quartier de Linzi a accordé une grande importance à la préservation, à la transmission et à l'innovation de la culture de Qi, conformément à la directive du Comité municipal de Zibo qui préconise la nécessité d'être «étudiable, enseignable, perceptible et tactile». Elle a soigneusement exploré la valeur de l'époque de la culture de Qi, promu activement la culture de Qi dans les écoles, approfondi l'intégration de la culture et du tourisme, accéléré la transformation créative et le développement innovant de la culture de Qi, et a permis à l'essence et à la signification de la culture de Qi de s'harmoniser efficacement avec les besoins culturels modernes.

Depuis 2004, le Festival culturel de Qi, en tant que festival annuel et banquet culturel, a été organisé avec succès pendant vingt années consécutives, créant la marque de la culture de Qi, devenant une fenêtre et une plateforme importantes pour promouvoir et diffuser la culture de Qi, l'élargissement de la notoriété de Zibo, et permettant à Zibo de s'ouvrir au monde et au monde de connaître Zibo.

Du débat sur le Forum du «Berceau du football Mondial» à la confirmation officielle par la FIFA: «Berceau du football mondial» - Zibo Linzi; du Super League chinoise à la Division de football chinoise de deuxième division accueillant le ballon d'or, en passant par la participation au Coupe du monde au Qatar, la culture de Qi a attiré l'attention du monde entier grâce à la puissance et à la vitalité de Zibo.

La culture de Qi continue de se transmettre, de se développer et de s'innover. Le Festival culturel de Qi, organisé chaque année, bénéficie au grand public, permettant à de plus en plus de personnes de se rapprocher de la culture de Qi, de l'aimer, de découvrir Zibo et de tomber amoureux de Zibo.