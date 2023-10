Madagascar: Déforestation - Entre 4 à 5 millions d'hectares partis en fumée tous les ans

Madagascar perd 4 à 5 millions d'hectares de forêts par an à cause des feux de brousse ou de l'exploitation illicite des ressources. Nous sommes à une période propice à la propagation des feux et le ministère de l'Environnement a relevé 1,3 million de surfaces brûlées le mois dernier.

Les feux de brousse font rage. Près de 4 à 5 millions de superficies sont brûlées chaque année à Madagascar mais elles peuvent aller jusqu'à plus de 1 million d'hectares en septembre et octobre. Rinah Razafindrabe, directeur général de la Gouvernance environnementale auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) a fait savoir que rien que pour le mois de septembre dernier, 1,3 million d'hectares de superficies ont été brûlées. Ces feux ont été surtout localisés dans la partie Ouest notamment à Bongolava, Melaky, Menabe ou encore Sofia dont la majeure partie sont des broussailles et des savanes.

Les causes plausibles peuvent être l'emploi des techniques agricoles non durables. Certains éleveurs ont également recours aux feux de brousse en fin de saison sèche c'est-à-dire de septembre à octobre pour maintenir les zones de pâturage à l'état de savane herbeuse et stimuler la repousse des graminées mieux appréciés par le bétail. Plusieurs feux sont toutefois le fait d'incendies intentionnels pratiqués surtout pour les contestations sociales et politiques. « Nous pouvons constater cela sur la route nationale n°4 où des points de feux sont enregistrés alors que les surfaces brûlées ne font même pas partie des zones agricoles » , déplore-t-il. Mais ces raisons, quelles qu'elles soient, entraînent des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé.

%

Reboisement

Les feux sont des traditions, parfois séculaires, que les autorités ont bien du mal à interdire. Mais le MEDD accorde une attention particulière à la lutte contre les feux et surtout à la « politique tolérance zéro » face aux auteurs de ces actes ignobles. Outre les actions de sensibilisation, des formations sont dispensées aux comités de lutte contre les feux au niveau des districts et des communes. Des équipements sont aussi remis à l'occasion pour qu'ils puissent participer à l'extinction des feux avec les communautés.

Le comité de coordination opérationnel a également été renforcé davantage pour que tous les acteurs puissent se donner la main dans la lutte contre les feux. «Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons effectué une descente sur la RN4 pour remettre des battes à feu et des citernes au comité de lutte contre les feux. Des sites ont été aménagés pour que les associations, les ministères et les institutions puissent effectuer le reboisement annuel », poursuit Rinah Razafindrabe.La RN4 est un exemple parmi tant d'autres mais les directions régionales du ministère déploient leurs efforts pour l'organisation des campagnes de sensibilisation sur le sujet.

Positif

C'est le bilan dressé par le MEDD par rapport à la politique du gouvernement qui vise à « reverdir Madagascar ». L'objectif annuel est de 75 000 hectares mais actuellement, nous avons déjà largement dépassé ce nombre. « L'heure est au bilan mais nous avons déjà bien avancé pour atteindre cet objectif. Il nous reste encore à faire l'inventaire des plantes qui ont survécu et qui ont été calcinées par les feux. Nous privilégions le suivi des surfaces boisées », poursuit toujours ce directeur général de la Gouvernance environnementale. Ce responsable a aussi noté dans la foulée que le ministère dispose des pépinières dans 19 régions pour la campagne de reboisement 2024 . Des pépinières sont également disponibles dans les districts et les communes.