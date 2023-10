Madagascar: Mode éthique et durable - Grand Défilé de tenues chics et éco-responsables ce vendredi

6 créateurs finalistes ont été sélectionnés sur la trentaine de créateurs qui ont répondu à l'appel à candidature lancé en juillet par l'IFM et ses partenaires dans le cadre du projet Mode éthique et durable.

Après le succès de l'édition pilote lancée en 2022, les organisateurs ont décidé de faire de cette édition 2023 la toute première édition de cet événement qui veut révolutionner la mode. En effet, la filière du textile et de la mode est réputée être très polluante mais une tendance mettant l'accent sur l'éco-responsabilité, le recyclage de matières et l'utilisation de vêtements de seconde main pour créer du beau sans nuire à l'environnement est actuellement en pleine lancée. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce projet.

Les 6 finalistes ont, depuis le 4 septembre, commencé à concevoir les 3 tenues qu'ils devront présenter lors du défilé Chic, Éthique et Durable qui aura lieu à l'IFM, ce vendredi 20 octobre. Ils ont par ailleurs bénéficié d'un workshop de 80 heures avec deux formateurs professionnels, notamment Tsiriniaina Irimboahangy, designer créateur visuel et Chloé Bourhis, une designer de mode et chiffonnière, qui les ont encadrés pour parfaire leurs oeuvres.

Trois leaders engagés dans la conservation et l'éco-responsabilité, dont deux biologistes, vont cette fois-ci collaborer avec ces créateurs. En effet, une des tenues à présenter par chaque finaliste devra représenter l'identité de ces leaders de la conservation et la cause qu'ils soutiennent. Ces derniers défileront également avec les tenues créées spécifiquement pour eux.

À l'issue du défilé, le trophée de l'événement, La Cape d'honneur, sera décerné au lauréat. Cette Cape, dessinée et réalisée par ConserFashion Manjabe4Nature, représente le combat et la cause défendue par celui ou celle qui la portera. Le lauréat recevra également un billet Tana-Paris AR offert par Air France, principal complice du projet. L'Institut français de Madagascar prendra en charge un séjour d'immersion au sein d'un événement sur la mode en France, en 2024.

Cette édition comportera également un show-room pour permettre à tous les créateurs d'échanger et de rencontrer des clients potentiels mais également des professionnels de la filière mode et textile.

En attendant ces deux activités phares de l'événement, un Dité-Philo aura lieu cet après-midi à l'IFM, sur le thème « angoisses textiles ». Le débat sera animé par plusieurs professionnels du milieu de la mode et du textile.