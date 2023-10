Madagascar: Basket N1A - 8 formations pour un titre

Ce dernier trimestre de l'année a été riche en évènement basket. Après la tenue de la première phase du « Road to BAL » au début du mois d'octobre, le Palais des Sports de Mahamasina accueillera à partir de demain jeudi 19 octobre au 29 octobre, l'élite 8 du Championnat de Madagascar N1A.

La course pour succéder à l'équipe du COSPN débutera demain au Palais des Sports pour les huit meilleures équipes masculines du pays. Il s'agit du Cospn d'Analamanga, du SBC de Vakinankaratra, du TGBC de Betsiboka, du BCB de Boeny, de la GNBC d'Analamanga, de l'Ascut d'Atsinanana, de l'AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro et du MBC d'Atsinanana. Toutes ces équipes se sont préparées pour et surtout la tenante du titre qui a eu la première phase du « Road to BAL » pour se préparer à cette joute nationale.

La bande à Livio remet son titre en jeu et aura à confirmer son statut vu leur parcours à l'éliminatoire zonale du Basket Africa League. La formation de la Police Nationale affronte d'entrée le MBC d'Atsinanana en ouverture de l'élite 8 du championnat national N1A.

Deux des joueurs du COSPN ayant disputé Shanghai World Tour de basketball 3x3, à savoir Livio et Arnol sont arrivés, hier, au pays, après avoir arraché leur qualification pour l'Élite 16 du BAL. COSPN jouera avec le joueur américain Bishop Michaël Coulter, le renfort appelé pour étoffer l'équipe pour sa campagne africaine.

De son côté, l'équipe de la gendarmerie nationale qui a perdu son titre, vise grand aussi cette année. Les gendarmes ont dominé les éliminatoires zonales. En plus de ses joueurs cadres, pour ne citer que Elly, Fiary et autres, la GNBC peut aussi compter sur l'expertise de Mcguire Timothy Stuart dans son effectif. L'Association sportive de la commune urbaine de Toamasina (ASCUT) est requinquée cette année pour cette joute nationale.

Les autres formations n'ont pas non plus dit leur dernier mot à l'image de l'AS Fanalamanga, TGBC de Betsiboka, SBC de Vakinankaratra, BCB de Boeny et MBC d'Atsinanana. Cinq arbitres internationaux, à savoir Haja Ranaivoson, Tojonirina Andriamanantsoa, Josiane Rajonirina, Leslie Cherubin et Elhad Mohamed aux côtés de 15 arbitres nationaux.