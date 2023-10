Ile Maurice: Un couple meurt dans un incendie - «Tir mwa ladan !»

Ils ont connu une fin atroce. Sylvio Armand, 60 ans, et sa compagne Marie Claire Lentete, 49 ans, ont péri dans l'incendie qui a ravagé leur maison dans la nuit de lundi vers 21 heures. Le couple partageait une modeste habitation en tôle sise à l'endroit dit Sugar-Planters Housing Estate, à Pointe-aux-Sables. C'est la nièce de Sylvio qui a vu une épaisse fumée noire s'échappant de la maisonnette et qui a tenté, avec d'autres proches, d'enfoncer la porte, mais en vain.

Sylvio et Marie Claire y vivaient depuis plus d'une décennie... Les cris et les pleurs de Marie Claire résonnent encore dans l'esprit de Marie Claudine Desire, la nièce de Sylvio. «Tous deux étaient des personnes tranquilles et réservées», confie-t-elle. Elle explique que lundi, Marie Claire, qui cumulait divers petits boulots, dont celui de femme de ménage, n'était pas allée travailler. Sylvio, qui avait pris sa retraite il y a quelque temps, l'avait accompagnée à la banque avant de revenir à la maison dans l'après-midi. «Kouma zot inn rantré, zot inn ferm laport. Zot met kadna andan. Zot abitié bwar, apré zot sou, zot dormi.» Cela ne l'inquiétait pas car c'était la routine du couple.

Noun kriyé pou dir zot lévé

Quand Marie Claudine a remarqué l'épaisse fumée noire elle a immédiatement alerté sa mère, qui vit à côté, ainsi que son mari, avant d'évacuer son nourrisson de quatre mois et son fils de 4 ans. Son mari a tenté d'enfoncer la porte tandis que les autres essayaient de réveiller le couple. Ils ont également sollicité l'aide de la police et des pompiers. «Nounn kriyé pou dir zot levé, mo misyé inn sey kas baro, défons laport mé pé kapav. Difé la ti tro for. Mo misyé ousi inn brilé. Apré ki monn tann madam la kryé, dir tir mwa ladan, tir mwa ladan», explique la trentenaire. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont découvert les deux corps carbonisés. Les dépouilles ont été transportées à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour une autopsie.

Selon les informations recueillies, l'incendie aurait été déclenché par une cigarette qui était restée allumée. Une autre source indique que le couple criait quelques heures avant le drame. «Zot ti abitié lager, nu pann finn pran kont», confie une habitante de la localité. Sylvio Armand laisse derrière lui deux enfants, tandis que Marie Claire Lentete a un fils de 16 ans qui vit avec un proche. La police a démarré une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.