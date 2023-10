Ile Maurice: Sarah publie une vidéo choc - «J'ai cru mourir devant mes enfants»

Elle a tenu à montrer le calvaire atroce qu'elle a subi. Elle encourage les femmes qui subissent des violences domestiques à ne plus avoir peur et les incite à dénoncer leur bourreau. La vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux donne froid dans le dos. «Eh Pa, areté... aret fer sa !» peut-on entendre sur celle-ci, alors qu'une voix d'enfant supplie son père. Ce dernier n'y prête guère attention. Il roue de coups sa concubine Sarah, âgée de 32 ans, essaie de l'étrangler, la tire par les cheveux, la gifle à plusieurs reprises en l'insultant et en la menaçant. Il l'accuse d'infidélité. «To pou mor», lance-t-il à la mère de famille.

Sarah a cru que sa dernière heure était arrivée le samedi 14 octobre. «J'ai cru que j'allais mourir devant mes enfants. Je venais de rentrer du travail et je me reposais. J'ai demandé à mon concubin de baisser le volume de la musique, mais il n'y faisait pas attention. Je me suis levée pour me rendre aux toilettes et j'ai éteint l'appareil. Il a surgi derrière moi et m'a traînée par terre», relate Sarah, qui explique que son supplice dure depuis une dizaine d'années. Mère d'une fille de 14 ans d'une précédente relation, la trentenaire a deux fils âgés de 7 et 2 ans avec son partenaire actuel.

«Ma fille, qui est actuellement au secondaire et participe aux examens, a été traumatisée. Elle n'arrive plus à se concentrer pour étudier», relate Sarah. Qui ajoute qu'elle a un «protection order» contre le suspect. Le document a expiré en août de cette année. Elle s'est rendue à la Family Protection Unit pour les procédures afin de le renouveler. Elle a fait une déposition au poste de police de Quartier-Militaire et a reçu des soins à l'hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq. Puis s'est réfugiée chez sa mère...

Malgré cela, son concubin aurait débarqué chez sa mère pour l'importuner. «Linn dir mwa li pou touy mwa. Pré 200 calls linn fer mwa lor portab mo pann reponn», confie Sarah, qui craint pour sa sécurité. Le suspect, Steeve Arlapen, un peintre de 44 ans habitant Quartier-Militaire, a été arrêté par la police lundi. Il a comparu devant la justice hier mardi 17 octobre.