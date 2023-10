Ile Maurice: PNL et Cool Expert en finale

Après UBP, une autre formation de la Star League, Manser Saxon, a été éliminée en demi-finales de la F5 Champions Cup, samedi dernier. En effet, Cool Expert, vainqueur de la D1, a créé la sensation en damant le pion à une équipe qui avait pourtant la cote de favorite. Les Experts, vainqueurs de Mautourco en quarts 15-1, se sont imposés 13-7. Ils menaient déjà au score à la pause, 7-3.

En finale, Cool Expert croisera le fer avec PNL, troisième de la Star League. En demi-finales, PNL a eu raison de Transinvest sur le score de 9-5. A la pause, les deux équipes étaient à égalité 3-3 (alors que la compagnie de construction avait bien entamé la partie, menant même 3-0 après dix minutes de jeu).

Il ne reste plus qu'une dernière marche aux joueurs de PNL pour engranger le titre dans cette F5 Champions Cup.

Le tournoi qu'organise le Five Centre de foot de Terre-Rouge connaîtra donc son dénouement samedi. La finale aura lieu à 18 heures tandis qu'en lever de rideau, à 17 heures, Transinvest disputera le match pour la troisième place face à Manser Saxon.

La finale s'annonce déjà très indécise car la formation de PNL, favorite certes, n'aura pas la partie facile face à des joueurs de Cool Expert déterminés et combatifs. D'ailleurs, le coach de PNL, Salim Reedhah, ne veut pas se mettre la pression. «Ce sera du 50-50. Il ne faudra surtout pas sous-estimer l'adversaire et aborder cette ultime joute avec prudence. Nous sommes plus que satisfaits de notre parcours cette année tant dans la Star League que dans la Champions Cup. Nous espérons ramener cette coupe samedi car c'est la deuxième année consécutive que mon équipe est en finale. Nous avons été battus par UBP, aux tirs au but, l'année dernière», dira le coach de PNL.

Cool Expert s'est qualifié pour la finale en boutant hors de compétition Manser Saxon.

Une deuxième finale qui ne devrait logiquement pas échapper aux joueurs de cette formation. Mais en face, Cool Expert ne s'avouera pas vaincu d'avance. Parvez Agowun, l'entraîneur, estime que la finale sera difficile mais pas impossible. «Il ne faudra surtout pas nous précipiter face à un adversaire qui paraît redoutable. Il faudra être patient et bien mettre en place notre stratégie de jeu. Nous avons toujours évolué ainsi avec discipline et rigueur. Nous avons des individualités qui peuvent aussi, à tout moment, mettre le danger dans le camp adverse. Il faudra capitaliser là-dessus», devait-il expliquer.

Transinvest, tombeur d'UBP, a été, à son tour, éliminé par PNL, samedi dernier à Terre-Rouge.

D'ailleurs, lors de la demi-finale face à Manser Saxon, la stratégie mise en place par Parvez Agowun avait été payante. Ses protégés ont su verrouiller le jeu des «Saxons» tout en étant précis et percutant dans leurs tirs. 2-0, 4-1 et 7-3 (à la pause), les «Experts» étaient bien déterminés. Ils aborderont la deuxième tranche avec la même détermination (9-4, 11-6 et pour finir 13-7).

Rendez-vous donc samedi à Terre-Rouge à 18 heures pour la grande finale...

Le point

Quarts de finale

Samedi 7 octobre

UBP vs Transinvest 3-5

Cool Expert vs Mautourco 15-1

Blue Connect vs PNL 2-6

Manser Saxon vs Spoon Consulting 7-5

Demi-finales

Samedi 14 octobre

Transinvest vs PNL 5-9

17h00 Cool Expert vs Manser Saxon 13-7

Samedi 21 octobre

17h00 Transinvest vs Manser Saxon

18h00 PNL vs Cool Expert