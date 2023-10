Tunisie: Expatriés - Le Werder Brême sur Elias Saâd

Courtisé par un club de Bundesliga, Elias Saâd, sociétaire du FC Sankt Pauli, va vraisemblablement prendre du galon.

Ailier gauche de 23 ans, Saâd excelle cette saison sous la bannière de Sankt Pauli. Buteur à quatre reprises en dix rencontres jusque-là, le Tunisien est sous contrat avec son club employeur jusqu'en juin 2026 et semble monter en grade avec ce nouveau statut d'international avec le Team Tunisie. Racé et fin dribbleur, Saâd se retrouve aujourd'hui sous les feux des projecteurs avec un intérêt croissant du Werder Brême qui va passer à l'action cet hiver pour rafler la mise. Coté 550.000 euros sur Transfermarkt, Elias Saâd est sur un nuage actuellement. Quel incroyable destin pour un joueur passé du futsal (la Mannschaft a fait appel à lui) au football à onze. Issu de Hambourg, Saâd a gravi les échelons menant à l'élite avec adresse et assurance. En avril 2019, le futsal lui offre une première sélection, un cap avec l'équipe d'Allemagne.

Puis, dans la foulée, il passe en football à onze par le biais du HSV Barmbek-Uhlenhorst et brille de mille feux, le temps d'être détecté par le FC Eintracht Norderstedt. En plein «Covid», il ne faiblit pas, signe 24 pions et délivre 14 assists! Il n'en fallait pas plus pour que le FC Saint-Pauli jette son dévolu sur lui. Naturellement prédisposé au football technique, ce talentueux ailier est promis à une belle carrière s'il garde la tête froide et le coeur chaud...

%

Bientôt, le haut niveau pour Bouzamoucha

Axial de Rouen, Sofiene Bouzamoucha est actuellement dans les pensées d'écuries de la Ligue 2 et même de la Ligue 1. Longiligne défenseur, l'arrière tunisien se montre régulier ces derniers temps avec dix titularisations jusque-là. Révélation de son club et considéré désormais comme une valeur sûre, le joueur concentre désormais sur lui les regards de plusieurs formations, telles que Grenoble, Guingamp, mais surtout le FC Metz et Le Havre. Issu du CDF d'Orléans, Bouzamoucha est sous contrat avec Rouen jusqu'en été 2024. Nul doute que d'ici là, ou plutôt dès cet hiver, les recruteurs qui ont flairé la bonne affaire passeront à l'action.

Le feuilleton Hannibal Mejbri

Partira, partira pas ? Reconduit, prolongé ou cédé à titre de prêt ? Ten Hag n'a pas encore tranché même s'il couvre Hannibal Mejbri de louanges depuis plus d'un mois. Justement, le mois dernier la pépite tunisienne de Man United a pris du galon et ne se contente plus de faire de la figuration. Tantôt buteur, tantôt titulaire, le joueur n'a cependant pas encore vraiment franchi un palier et honoré un statut qui lui permettrait de s'inscrire dans la durée à Old Trafford (plusieurs titularisations successives).

Cependant, toutes les options restent ouvertes pour un joueur qui a débarqué à Manchester en août 2019 et est lié à MU jusqu'à 2024, contrat assorti d'une option de prolongation d'un an. Ainsi, après l'intérêt croissant du FC Seville, Everton et Southampton, le stratège de 20 ans n'a pas pour autant obtenu de bon de sortie de la part des Red Devils qui semblent indécis entre reconduction et cession à titre de prêt d'une saison. Le cas échéant, si cette dernière formule est retenue, son club pourrait être encouragé par les bénéfices à en tirer, sachant que le joueur a beaucoup gagné en métier et en assurance lors de son dernier prêt à Birmingham City. Coté 12 millions d'euros, le natif d'Ivry-Sur-Seine est donc à la croisée des chemins et le prochain mercato hivernal nous en apprendra davantage sur son avenir immédiat.

Ellyès Skhiri, valeur sûre de Bundesliga

En Bundesliga, le passage d'Ellyès Skhiri de Cologne à l'Eintracht Francfort sous forme de transfert libre semble être une excellente affaire. Justement, l'Aigle de Carthage brille par sa régularité et sa rigueur au coeur du jeu de l'équipe. Au four et au moulin, il excelle de par son activité débordante avec cette aptitude à aller constamment au charbon et à relancer. A 28 ans, celui qui est toujours coté 13 millions d'euros sur Transfermarkt constitue d'après les observateurs de Bundesliga l'un des meilleurs joueurs africains en exercice sur le sol allemand. Une distinction qui ne surprend personne pour un joueur passé par Montpellier et Cologne alors qu'avant de rejoindre Francfort, il était sérieusement pisté par l'Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund.