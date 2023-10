Afrique: 20e réunion des MAE des pays africains et pays nordiques - Reprise des travaux à huis clos

ALGER — Les travaux de la 20e session de la réunion des pays africains et pays nordiques ont repris mercredi à huis clos à Alger en présence de ministres africains et nordiques des Affaires étrangères, afin de favoriser une coopération plus étroite entre les pays.

Cette session de la matinée, qui est modérée par les ministres des Affaires étrangères du Zimbabwe et de la Norvège, portera sur le développement de la coopération afro-nordique pour le renforcement de la coopération multilatérale, dans le prolongement de l'initiative afro-nordique lancée en 2019 en la matière.

Les ministres aborderont également la manière de renforcer et favoriser la coopération et la coordination entre les Nations unies et l'Union africaine, au service de la paix et du développement en Afrique, ajoute le document.

Les travaux de la 20e réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques ont débuté mardi à Alger en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui a mis en exergue, lors de son intervention, les valeurs de dialogue que sous-tendent le mécanisme de coopération et de concertation entre les pays d'Afrique et les pays nordiques, rappelant les plaidoyers du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la promotion de ces valeurs en tant que "meilleurs instruments pour la consolidation de la solidarité, de la coopération et de la cohésion face aux défis actuels".

De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Danemark, porte-parole des pays nordiques, Lars Lokke Rasmussen, a plaidé en faveur de la coopération pour réaliser le développement durable et trouver les voies permettant d'instaurer la sécurité et la stabilité dans un monde en mutation en proie aux crises et aux conflits.