Afrique: L'Angola et le Kenya se préparent à signer de nouveaux accords

Nairobi — L'Angola et le Kenya pourront signer de nouveaux accords dans les domaines économique, diplomatique et de défense et sécurité, dont les détails ont été analysés lors de la réunion technique de la Commission mixte des deux pays, conclue mardi à Nairobi.

Se confiant à la presse après la réunion, le directeur du département Afrique, Moyen-Orient et Organisations internationales du ministère angolais des Relations Extérieures, Jorge Cardoso, a précisé que les parties ont décidé de relancer les bases de la coopération dans divers domaines.

Dans ce contexte, il a mentionné que, étant une puissance en Afrique dans le domaine agricole, l'Angola veut profiter de cette capacité pour dynamiser davantage le secteur agricole.

Sur le plan politique, il a souligné que les deux pays entretiennent d'excellentes relations, chacun comptant sur le soutien de l'autre pour définir ses positions au niveau international.

Sur cette base, a-t-il dit, l'Angola a informé l'autre partie qu'il est candidat à la présidence de l'Union africaine en 2025, mais avant cela, en 2024, il souhaite un soutien pour son intégration au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU.

Du point de vue de l'administration publique, il a indiqué qu'un document devrait être signé pour renforcer la capacité institutionnelle des fonctionnaires, car le Kenya dispose d'une école de gouvernance et de formation dans le domaine public, l'une des plus fortes d'Afrique.

Concernant la diplomatie, Jorge Cardoso a fait état de la signature d'un protocole entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura et son homologue kenyane, visant à renforcer les capacités des diplomates nationaux et des employés d'autres institutions publiques et privées, notamment en swahili, une langue africaine largement parlée sur le continent et adoptée par l'Union africaine et la SADC.

"Nous envisageons de nous former dans ce domaine afin de pouvoir communiquer dans cette langue importante", a-t-il dit.

Intervenant sur la consultation politique entre l'Angola et le Kenya, le directeur a affirmé que tous deux sont engagés dans la pacification de l'est de la République Démocratique du Congo et dans la lutte contre le terrorisme, c'est pourquoi un accord sera également signé dans le domaine de la défense et sécurité, reflétant l'échange d'informations.

L'agenda de travail des délégations techniques de l'Angola et du Kenya comprenait également des projets d'accords liés aux secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, des télécommunications, du transport maritime et de la jeunesse et du sport.

Les négociations au niveau technique ont pour mission de préparer la réunion ministérielle de la première session de la Commission mixte bilatérale de coopération Angola-Kenya, prévue ce mercredi, également à Nairobi.

L'histoire de la coopération Angola-Kenya a connu un moment historique en 2014, lorsque les deux pays ont signé quatre accords de coopération bilatérale, notamment l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle ; le Mémorandum d'accord sur les consultations politiques entre le ministère des Relations Extérieures de la République d'Angola et le ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya ; l'Accord sur la création de la Commission bilatérale et ; l'Accord pour l'Exploitation de Services Aériens entre et au-delà des territoires respectifs, dans le domaine des transports.