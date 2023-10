Afrique: Rôle de l'Angola dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique

New York — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, à New York (USA), l'ambassadeur Francisco José da Cruz, a souligné lundi (16), le rôle de l'Angola dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique, en s'appuyant sur son expérience dans la construction de la paix et la réconciliation nationale.

Il a indiqué que les initiatives diplomatiques du pays se traduisent par la recherche de l'inclusion et de la stabilité politique dans des pays comme la République Démocratique du Congo (RDC) et la République Centrafricaine (RCA), dans le cadre de sa présidence de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le diplomate a défendu cette position lors de la réunion plénière de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a débattu des causes des conflits et de la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique.

A l'occasion, il a noté que le continent continue de faire face à des défis majeurs en matière de paix et de sécurité, tels que la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent, la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement (UCG) et des transitions politiques instables.

Il a également souligné la corruption, le népotisme, l'inefficacité des États dans la fourniture des services de base et l'internationalisation croissante des conflits, due à l'approfondissement de la rivalité géopolitique qui mine le rôle de leadership de l'Union africaine (UA) dans la recherche de solutions.

Il a avancé que les systèmes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux de gestion des conflits se sont concentrés sur la prévention des guerres entre États et, de plus en plus, des conflits intra-étatiques.

« Cependant, la nature changeante des conflits et des crises exige une approche plus globale et intégrée pour répondre aux crises humanitaires et aux violations des droits de l'homme, afin d'identifier des solutions politiques durables », a-t-il indiqué.

Au cours de son intervention, l'Ambassadeur Francisco José da Cruz a informé que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), réunis le 28 mai à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la 16ème session extraordinaire de l'Assemblée sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. En 2022, ils ont institué le 31 janvier de chaque année comme « Journée africaine de la paix et de la réconciliation », après avoir désigné le président João Lourenço comme champion de la paix et de la réconciliation en Afrique.

Il a rappelé qu'à l'occasion de la célébration inaugurale de cette date, le 31 janvier 2023, le Chef de l'État angolais a défendu deux piliers principaux de la paix et de la stabilité sur le continent.

Concernant le premier pilier, il a déclaré que la confiance et l'unité dans la diversité des peuples d'Afrique sont la voie à suivre pour que le continent puisse parvenir à la paix et à la réconciliation, ainsi que gérer et résoudre les conflits.

Concernant le deuxième, il a souligné que la réalisation de la paix en Afrique est, en fait, une responsabilité partagée qui exige que tous les citoyens africains, jeunes et vieux, hommes et femmes, contribuent au maintien de la cohésion et de l'unité sociales et apprécient, valorisent et encouragent la paix dans leurs capacités et environnements individuels et collectifs.

L'ambassadeur Francisco José da Cruz a affirmé que l'Angola est un pays de rétablissement, de consolidation et d'amour de la paix, avec les principes de résolution pacifique des différends et de promotion de la paix et de la sécurité internationales au centre de sa politique étrangère.

Dans ce contexte, il a souligné que le pays s'engage à renforcer une culture de paix et de réconciliation nationale à travers la tenue du Forum panafricain pour la culture de paix en Afrique - Biennale de Luanda, en partenariat avec l'Union africaine (UA) et l'UNESCO, dans le but de promouvoir les principes et pratiques démocratiques et de consolider un environnement de tolérance politique et d'inclusion sur le continent.

La troisième édition de la Biennale de Luanda aura lieu du 22 au 24 novembre de cette année, sous le thème « Éducation, culture de paix et citoyenneté africaine comme outils pour le développement du continent ».