Angola: Une équipe de robotique nommée ambassadrice du Programme spatial national

Luanda — Les jeunes de l'équipe angolaise de robotique, qui a remporté la deuxième place au Championnat du Monde de Robotique, organisé du 6 au 11 de ce mois à Singapour, ont été désignés mardi, à Luanda, comme ambassadeurs du Programme Spatial National.

L'action du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS) vise, entre autres objectifs, à responsabiliser davantage les jeunes Angolais dans le domaine des sciences spatiales.

Selon le responsable du portefeuille du MINTTICS, Mário Oliveira, l'inclusion des jeunes respectifs dans le Programme Spatial National pourrait constituer une contribution précieuse à ce secteur, permettant aux jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances sur le lancement de satellites et la programmation, Par exemple.

Intervenant à la réception de l'équipe de robotique, le gouvernant a considéré la deuxième place de l'équipe angolaise comme un exemple de la bravoure de la jeunesse angolaise, dévouée au travail et caractérisée par la résilience.

"La médaille que vous apportez est un symbole pour l'Angola, démontrant que notre pays a un avenir, en plus de servir d'exemple pour d'autres jeunes", a-t-il souligné.

En plus d'être ambassadeurs du Programme Spatial National, le ministre Mário Oliveira a assuré que les jeunes bénéficieront d'une bourse au Centre de Formation de l'ITEL (CEFITEL), où ils pourront développer davantage leurs compétences.

%

A l'occasion, il a promis un avenir radieux aux jeunes, espérant que le dévouement dont fait preuve l'équipe deviendra une « lanterne » pour d'autres qui souhaitent également embrasser la science de la programmation robotique.

Composée de cinq jeunes, l'équipe angolaise a marqué 215 points pour remporter la deuxième place de la compétition mondiale, dans un univers de 191 pays.

La participation de l'équipe nationale au Championnat du monde de robotique a été organisée par Angola Robótica e Tecnologia (AROTEC).

L'équipe angolaise, entraînée par Cristovão Cacombe, PDG de l'AROTEC, est composée des étudiants Luís da Silva (13ème classe en machines et moteurs), Clevânio Clemente (13ème classe en machines et moteurs), Joaquim Júnior (finaliste de l'ITEL, cours d'électronique et télécommunications), Edmilson Marques (13e classe - cours machines et moteurs) et Marcos Manuel (13e classe - électronique industrielle et automatisme).

Cette année, le test, dédié aux étudiants de moins de 18 ans, s'est concentré sur la construction de robots pour l'enseignement et pour remplir les tâches du thème : Horizons Hydrogènes (horizons de l'hydrogène), pour encourager l'innovation et les solutions pour les énergies propres et renouvelables.

Le concours international, intitulé « First Global Challenge », rassemble 191 pays en compétition les uns contre les autres, dans un événement auquel participent plus d'un millier d'étudiants du monde entier.