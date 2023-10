Ile Maurice: Le ministre Soodesh Callichurn - «La contribution des travailleurs étrangers à notre économie est précieuse»

Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, a souligné que l'objectif principal du Private Recruitment Agencies Bill est d'abroger la loi sur le recrutement des travailleurs et de le remplacer par un nouveau cadre législatif plus approprié. Conforme aux recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Organisation internationale pour les migrations, la nouvelle législation devrait consolider et renforcer la loi relative au recrutement de Mauriciens pour un emploi dans le pays et à l'étranger, ainsi qu'au recrutement d'étrangers pour un emploi à Maurice. En raison des changements démographiques, a soutenu le ministre, cette loi doit évoluer. «La contribution des travailleurs étrangers à notre économie est précieuse. Notre histoire découle d'immigrants et nous avons une tradition d'accueil de travailleurs étrangers.»

Soodesh Callichurn a indiqué que plus de 35 000 expatriés travaillent dans divers secteurs. Les travailleurs étrangers doivent avoir les mêmes droits que les Mauriciens. Parmi les mesures prévues : la publication d'un guide en six langues pour que les travailleurs migrants connaissent leurs droits fondamentaux. Des inspections régulières seront aussi menées pour s'assurer que les employeurs respectent leurs obligations.

Les travailleurs étrangers seront sensibilisés aux lois en vigueur et il y aura une ligne de communication ouverte pour faciliter le dialogue. Un guichet unique est prévu pour enregistrer les doléances et assurer le suivi des litiges. Le ministre Callichurn s'est aussi attardé sur les différents accords avec d'autres pays et a fait ressortir que son ministère a consulté l'OIT pour préparer ce projet de loi. «Un cadre légal est important pour mettre en place ces mesures.»

Le ministre est revenu sur les diverses clauses de la nouvelle loi. Les nouveaux règlements prévoient, entre autres, que toute personne opérant à Maurice ne peut recruter un travailleur pour travailler à Maurice ou à l'étranger, à moins qu'elle ne soit autorisée en tant qu'agence de recrutement privée.

Le recrutement de travailleurs s'applique à la fois aux citoyens et aux non-citoyens et interdit à toute personne détenant une licence étrangère pour recrutement des travailleurs d'exercer cette activité à Maurice. Le recrutement d'un travailleur non-citoyen, à l'exception d'un travailleur non-citoyen résident déjà employé à Maurice, pour un emploi auprès d'un autre employeur à Maurice ou à l'étranger sera aussi interdit.