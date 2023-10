Afrique: Chiffre d'affaires dans l'industrie - L'Ansd note une diminution de 2,0% au 2ème trimestre 2023

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a diminué de 2,0% au deuxième trimestre 2023, comparé à celui de la même période de 2022, sous l'effet du repli de celui des industries manufacturières (-7,5%) et environnementales (-1,0%). En revanche, informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les chiffres d'affaires issus de la production d'électricité de gaz et d'eau (+31,6%) ainsi que des industries extractives (+1,4%) se sont accrus sur la période sous revue.

Sur le premier semestre 2023, le chiffre d'affaires dans l'industrie s'est détérioré de 1,4% en comparaison à celui de la même période de 2022.

L'Ansd informe que la baisse du chiffre d'affaire des industries manufacturières est imputable particulièrement, à la régression notée au niveau de la vente de cuir travaillé et articles de voyage (-97,1%), des produits textiles et articles d'habillement (-43,1%), métallurgiques et de fonderie (-38,5%), chimiques (-33,0%), et agro-alimentaires (-5,9%). Cependant, cette contreperformance des industries manufacturières a été amoindrie par la hausse du chiffre d'affaires des produits du raffinage et de la cokéfaction (+211,8%), du papier, carton et travaux d'impression (+96,5%) ainsi que des matériaux minéraux (+26,5%).

Sur le premier semestre de 2023, le chiffre d'affaires des industries manufacturières s'est replié de 1,8%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.

La régression du chiffre d'affaires des industries environnementales est attribuable au recul de celui des activités de collecte des eaux usées et boues (-54,6%) et des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (-0,9%). Sur le premier semestre de 2023, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est relevé de 0,8%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.

Le relèvement du chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau est attribuable à la hausse des ventes d'électricité et de gaz (+37,9%) et, dans une moindre mesure, de celle des ventes d'eau (+11,1%).

En cumul sur les six premier mois 2023, le chiffre d'affaires de ces industries s'est raffermi de 20,1%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires de l'activité d'égrenage de coton a chuté de 95,1% comparativement à la période de 2022 sous l'effet principalement de la baisse des ventes de coton. Le cumul sur les deux premiers trimestres de 2023 s'est contracté de 28,8% relativement à la période correspondante de 2022.