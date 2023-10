Maroc: Khénifra - Commémoration du 22ème anniversaire du Discours royal historique d'Ajdir

Ajdir (province de Khénifra) - La Fondation Esprit Ajdir Atlas a organisé, lundi, une série d'activités culturelles en commémoration du 22ème anniversaire du Discours historique royal d'Ajdir, une étape historique phare dans le développement et la promotion de la culture amazighe en tant que composante indispensable de l'identité nationale.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra et le Conseil provincial de Khénifra, ce festival s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet culturel et de développement de la Fondation Esprit Ajdir Atlas, qui vise à valoriser la symbolique de l'esprit d'Ajdir et à souligner l'importance de lier les dimensions historiques et culturelles au développement territorial durable, dans le respect de la mémoire collective et du pluralisme qui distingue la société marocaine.

La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous annuel qui célèbre le discours Royal historique d'Ajdir s'est déroulée en présence du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, du gouverneur de la province de Khénifra, du directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Béni Mellal-Khénifra et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation Esprit Ajdir Khénifra, Mohamed Yassine, a mis en avant la portée historique de la région d'Ajdir ainsi que la profondeur stratégique du discours royal d'Ajdir du 17 octobre 2001, qui met l'accent sur la responsabilité nationale dans la promotion de la langue et de la culture amazighes en tant que patrimoine commun aux Marocains et chantier national d'envergure.

Il a en outre indiqué que le discours historique d'Ajdir constitue une base d'orientation et un horizon stratégique pour l'institution, qui oeuvre à faire mûrir la recherche et la réflexion dans tout ce qui a trait à la chose amazighe dans la province de Khénifra, rappelant que cette édition permettra au festival de prendre un nouvel élan en s'ouvrant sur de nouveaux horizons pour servir le développement et revigorer l'attractivité de la ville.

Pour sa part, le président du Conseil provincial de Khénifra, Hamid El Babour a rappelé la portée culturelle et historique de ce rendez-vous annuel incontournable qui célèbre un moment phare de l'histoire du Royaume, rappelant l'importance de donner davantage d'intérêt aux problématiques de développement dans les zones montagneuses.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation d'un extrait du Discours Royal du 17 octobre 2001, et de deux extraits des Discours Royaux prononcés à l'occasion de l'ouverture des sessions législatives du 12 octobre 2018 et du 13 octobre 2023 sur le thème et les valeurs suprêmes de la solidarité dans la société marocaine, ainsi que par deux interventions sur des thèmes en relation avec les significations culturelles du discours historique d'Ajdir et sur la musique amazigh dans le Moyen-Atlas.

La cérémonie a également été ponctuée par la projection d'un documentaire sur "La laine dans la culture amazighe, une voie de vie et de créativité" et d'un film sur "le projet de construction d'un centre socioculturel et sportif à Ajdir," ainsi qu'une présentation intitulée "L'esprit d'Ajdir et les significations nationales de la solidarité", réalisée par des élèves relevant d'établissements scolaires de la province de Khénifra.

Le programme du festival, qui se déroulera sur trois jours du 16 au 18 octobre à Ajdir et à Khénifra, comprend plusieurs activités symboliques, mettant en exergue les caractéristiques de solidarité et de synergie dans la culture amazighe dans la province de Khénifra et le Moyen Atlas, interprétées par d'éminents poètes et artistes, hommes et femmes, tout en veillant à la contribution des enfants à cette initiative symbolique, incarnant les significations de cohésion et d'unité connues chez la nation marocaine.

Un séminaire national sera également organisé à cette occasion sous le thème "L'économie sociale et solidaire : quelle place pour les zones montagneuses", auquel contribueront chercheurs, experts et responsables institutionnels.