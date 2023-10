Afrique de l'Ouest: La Gambie confrontée aux effets négatifs de l'industrie des farines de poisson

Les principaux acteurs du secteur de la pêche en Gambie et au Sénégal sont résolument déterminés à combattre les impacts négatifs de la fabrication de farine et d'huile de poisson sur le secteur, en particulier sur la pêche artisanale.

L'Association Ouest-africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale (ADEPA), basée au Sénégal, a organisé les 16 et 17 octobre de cette année un atelier de convergence au centre de conférence NaNA afin d'informer et de mettre à niveau la Coalition Nationale pour la Protection de l'Environnement de la Gambie sur la question des industries de la farine et de l'huile de poisson en Gambie.

L'atelier s'est penché sur « l'opinion des professionnels de la pêche artisanale concernant les impacts négatifs des industries de la farine et de l'huile de poisson en Gambie. »

Des professionnels et des acteurs de la pêche issus de diverses organisations et communautés du pays ont été réunis pour examiner de manière critique les impacts des industries de la farine et de l'huile de poisson en Gambie, et ce, en s'inspirant d'études de cas similaires dans des pays frères tels que le Sénégal et la Mauritanie.

Tandis que la pêche est un secteur stratégique pour la Gambie, car il contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création d'emplois et à la création de richesses pour l'État et les communautés, « la pêche en Gambie est confrontée à des pratiques de pêche irresponsables et à la pêche INN, ce qui constitue une tragédie pour l'économie, l'État » et notamment les communautés côtières.

« Cela se traduit malheureusement par une raréfaction de certaines ressources démersales côtières et en particulier des ressources pélagiques côtières. Cela affecte de manière particulièrement pernicieuse la balance commerciale, l'alimentation des populations et les moyens de subsistance des communautés de pêche artisanale, » affirme l'ADEPA.

Selon Mr Moussa Mbengue, Secrétaire exécutif de l'ADEPA, l'industrie de la farine et de l'huile de poisson a été introduite dans la plupart des pays africains dans un contexte d'abondance et de déficit de développement en vue de générer de la valeur ajoutée à partir des saisies de poissons invendus, des rebuts et des déchets. « Son développement est également lié à l'augmentation depuis les années 1980 de l'aquaculture intensive à travers le monde, l'alimentation utilisée étant à base de farine de poisson (5Kg de poisson frais/1Kg de farine de poisson), » a-t-il précisé. « L'alimentation des poulets et des porcs nécessite également de la farine de poisson comme source de protéines. La farine et l'huile sont les ingrédients les plus courants combinés à d'autres ingrédients (céréales et additifs) pour la production d'Aliments Pour Poissons (ABP). »

Or, dit-il, les acteurs du secteur de la pêche « dénoncent les impacts graves de ces usines de farine de poisson » en termes de surcapacité de pêche sur des espèces déjà surexploitées, de nuisances environnementales, de pollution et de perturbation de la transformation artisanale des produits de la pêche et du commerce du poisson en particulier. Les acteurs se plaignent également de leurs répercussions sociales et économiques.

« Ces professionnels s'inquiètent des modalités d'autorisation de l'implantation des usines de fabrication de farine de poisson, » a-t-il déclaré, ajoutant: « Ils s'interrogent sur le respect des exigences des Etudes d'Impact Environnemental et Social (ESIA) et déplorent leur manque d'implication dans le processus de consultation. »

Mr Mbengue plaide pour un partenariat entre les pays, notamment pour la protection des ressources naturelles. « Il est également important que nous renforcions nos capacités afin de nous assurer que nous répondons aux attentes et que nous intensifions notre plaidoyer », a-t-il déclaré.

Concernant les lois environnementales de la Gambie, Mr Lamin BJ Samateh, responsable de programme à l'Agence Nationale de l'Environnement (NEA), a déclaré que le pays dispose de lois très robustes et indispensables visant la protection de l'environnement contre des problèmes tels que les effets négatifs de la fabrication de farine et d'huile de poisson. Bien qu'il y ait une certaine accalmie dans le respect de ces lois, il a déclaré que l'Agence est déterminée à veiller au respect total des lois environnementales du pays.

Dans ses remarques, Mr Mustapha Yarboe, coordinateur de l'Association des Pêcheurs Artisanaux de la Gambie, a souligné l'importance du forum, le décrivant comme opportun car il leur offre l'opportunité de discuter en profondeur et de formuler des recommandations vouées à la protection du secteur de la pêche du pays.

« Nous devons formuler des recommandations appropriées en vue d'améliorer le secteur de la pêche et prévenir les problèmes, » a déclaré Mr Yarboe.

Le coordinateur de l'Association Ouest-africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale en Gambie (ADEPA), Mr Dawda Foday Saine, s'est également attardé sur l'importance de la convergence, affirmant qu'elle contribuerait grandement au renforcement de leur partenariat avec d'autres parties prenantes et acteurs clés du secteur de la pêche dans le pays. « Nous devons travailler main dans la main en vue de protéger notre industrie de la pêche pour le bien de notre future génération, » a-t-il souligné.

Les deux jours de convergence permettront le renforcement des compétences des participants en matière de plaidoyer, le développement des éléments d'un plan d'action opérationnel pour le plaidoyer contre les impacts négatifs des unités de farine et d'huile de poisson, et la production d'un rapport qui permettra à l'Administration de la Pêche de la Gambie d'acquérir une meilleure compréhension des maux de ce secteur.

Les participants sont issus de la Coalition Nationale pour la Protection de l'Environnement de la Gambie, du Département de la Pêche, de l'Agence Nationale de l'Environnement (NEA), de RAMPAO, de l'Association Ouest-africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale en Gambie (ADEPA), de Tryosters et des usines de farine de poisson.

