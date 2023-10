Ethiopie: Les titulaires de passeports diplomatiques et de service éthiopiens, sud-coréens et indiens bénéficient d'une exemption de visa

<strong>Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple a approuvé aujourd'hui les accords signés entre l'Éthiopie et la Corée du Sud ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'Inde pour permettre aux voyageurs détenteurs de passeports diplomatiques et de service de se passer de visa.

La Chambre a approuvé les accords qui marquent une étape importante vers le renforcement des relations diplomatiques et la facilitation des voyages entre l'Éthiopie, la Corée du Sud et l'Inde.

Au cours de la réunion, le whip en chef Tesfaye Beljige a souligné l'importance de ces accords, en insistant sur le fait qu'ils renforceraient l'amitié et la coopération entre l'Éthiopie et la Corée du Sud, ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'Inde.

Selon lui, l'accord avec la Corée du Sud rationalisera les procédures de voyage pour les citoyens des deux pays titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, ce qui facilitera leurs déplacements professionnels.

En éliminant les conditions préalables à l'obtention d'un visa et en réduisant les délais de traitement, l'accord vise à simplifier l'organisation des voyages, a-t-il ajouté.

En outre, le whip en chef a souligné que l'accord avec l'Inde contribuerait à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir des liens plus étroits entre les deux nations.

Reconnaissant l'importance des accords, les membres de la Chambre ont exprimé leur soutien, soulignant le potentiel de renforcement des relations de l'Éthiopie avec les deux pays.

Tagesse Chafo, président de la Chambre, a confirmé que l'accord avec la Corée du Sud serait publié sous la forme de la proclamation n° 1305/2016, et l'accord avec l'Inde sous la forme de la proclamation n° 1306/2016.

En facilitant les déplacements sans visa pour les citoyens titulaires de passeports diplomatiques et de service, ces accords ouvrent la voie à une coopération bilatérale accrue, à des échanges diplomatiques fluides et à un renforcement des liens entre l'Éthiopie, la Corée du Sud et l'Inde.