Tunisie: Success story | Tarek Bani, entrepreneur, créateur de la start-up ETTABA - «Nous chercherons à établir des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de l'industrie agricole»

Pouvez-vous nous donner d'amples éclairages sur la mission et les objectifs de votre start-up ?

Notre startup, Ettaba, a pour mission de révolutionner l'agriculture en Tunisie en proposant une application mobile innovante qui connecte les citadins désireux de cultiver leurs propres parcelles agricoles avec de petits agriculteurs locaux.

Concrètement, elle permet aux utilisateurs de louer des parcelles de terrain, de concevoir leurs potagers en ligne, d'acheter des animaux...

Nous offrons également des services d'accompagnement agricole.

Notre objectif ultime est de créer un écosystème où tout le monde peut avoir son propre potager et de favoriser l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Nous avons eu la chance de bénéficier d'un accompagnement précieux tout au long de notre aventure entrepreneuriale.

L'accompagnement essentiel que nous avons reçu a été multidimensionnel.

Nous avons intégré des incubateurs et des programmes d'accélération qui ont mis à notre disposition des ressources, des conseils d'experts, et nous ont facilité le contact avec des mentors et des investisseurs.

De même, notre participation à des concours d'entrepreneuriat (agripreneur, samsung fastrack ...) nous a permis de présenter notre projet devant des jurys d'experts et d'avoir des financements.

Nous avons également assisté à des formations dans divers domaines (marketing, finance...) et de profiter pleinement des opportunités de réseautage permettant d'établir des contacts fructueux.

Nous sommes reconnaissants envers toutes les entités et les personnes qui ont contribué à notre parcours entrepreneurial et qui continuent de nous soutenir dans notre mission.

Quels sont d'après vous les principaux progrès enregistrés dans le domaine du digital ?

L'évolution du digital au cours de cette année a été marquée par plusieurs tendances significatives : l'essor de la 5G : l'adoption croissante de la technologie 5G a ouvert la voie à des connexions internet plus rapides et plus fiables, permettant une meilleure connectivité pour les utilisateurs.

La montée en puissance de l'IA : L'intelligence artificielle (IA) a continué à évoluer, et elle est de plus en plus intégrée dans des produits et services.

L'expansion de la réalité virtuelle a augmenté : les technologies de réalité virtuelle (VR) ont augmenté et continuent à évoluer, offrant de nouvelles expériences immersives dans différents domaines.

Ces évolutions du digital reflètent la rapide transformation de notre société à l'ère numérique et anticipent un avenir où la technologie continuera à jouer un rôle central dans notre vie quotidienne et dans l'évolution des entreprises et des industries.

2020 se montre comme l'année de digitalisation par excellence. Qu'en pensez-vous ?

Il est indéniable que l'année 2020 a été une année marquée par une accélération significative de la digitalisation à l'échelle mondiale, notamment durant la période de la crise du Covid-19.

Plusieurs éléments corroborent cette tendance à la digitalisation par excellence : le télétravail généralisé : la pandémie a imposé le télétravail à grande échelle.

Les entreprises ont dû rapidement adopter des outils de collaboration en ligne, de visioconférence et de gestion de projet pour assurer le bon déroulement de leurs activités.

Les mesures de confinement et la crainte des contacts physiques ont incité de nombreux consommateurs à se tourner vers le commerce électronique pour leurs achats quotidiens.

Aussi, la fermeture des écoles et des universités a propulsé l'éducation en ligne.

Les enseignants et les étudiants ont dû s'adapter à des environnements d'apprentissage virtuels, stimulant ainsi l'innovation dans le domaine de l'enseignement numérique.

Les conférences, les réunions d'affaires et les événements culturels ont été transformés en expériences virtuelles pour s'adapter aux restrictions de rassemblement.

Dans l'ensemble, l'année 2020 a été une période exceptionnelle où la digitalisation s'est révélée être un outil essentiel pour maintenir la continuité des activités, faciliter la communication et répondre aux besoins changeants de la société en temps de crise.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du lancement de votre projet ?

Lors de nos débuts, nous avons été confrontés à plusieurs défis inhérents au lancement d'une start-up dans le domaine de l'agritech.

L'une des premières étapes critiques a été d'établir des partenariats solides avec de petits agriculteurs locaux.

Puis on a réussi à convaincre, persuader ces acteurs de collaborer avec une start-up émergente et d'établir des relations de confiance mutuelle.

Nous avons créé une application mobile interactive et éducative pour la location de parcelles agricoles, conçue par des compétences techniques.

Étant donné que notre plateforme traite des données personnelles et financières des utilisateurs, nous avons dû mettre en place des protocoles de sécurité de pointe pour garantir la protection de ces informations sensibles.

Nous avons dû surmonter des obstacles techniques pour monter notre projet.

Comme toute nouvelle start-up, nous avons dû gérer soigneusement nos ressources financières limitées.

La gestion des coûts, le financement initial et la recherche de sources de revenus étaient des préoccupations constantes.

Le financement de notre projet provient essentiellement des subventions de recherche et de développement.

Une part significative de ce financement est allouée au développement continu de notre plateforme technologique.

Nous investissons dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'optimisation des fonctionnalités et la sécurisation de notre infrastructure pour garantir la stabilité et la fiabilité de notre application.

Pour stimuler notre croissance, nous allouons des ressources au marketing et à l'acquisition de clients.

Nous avons l'intention de développer notre base d'utilisateurs en utilisant des stratégies de marketing numérique, des campagnes publicitaires ciblées et des incitations à l'inscription.

Nous prévoyons de recruter du personnel clé pour renforcer notre équipe, notamment des experts en agriculture, en développement logiciel et en marketing.

L'élargissement de notre équipe est essentiel pour répondre aux besoins croissants de notre entreprise.

Nous envisageons de consacrer une partie de notre financement à l'établissement de partenariats stratégiques avec des organisations agricoles, de petits agriculteurs locaux et d'autres acteurs de l'industrie agricole. Ces partenariats contribueront à renforcer notre offre et à élargir notre portée.

L'innovation est au coeur de notre entreprise, et nous investissons dans la recherche et le développement pour améliorer nos services, développer de nouvelles fonctionnalités et explorer de nouvelles opportunités technologiques liées à l'agriculture durable.

Quel rôle peut jouer votre start-up pour le développement du secteur agricole ?

Notre plateforme contribue à renforcer la sécurité alimentaire.

Elle permet aux citadins de cultiver leurs propres aliments.

Cela peut aider à réduire la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et à stimuler la production locale.

Ettaba soutient les petits agriculteurs locaux en leur offrant de nouvelles sources de revenus grâce à la sous-location de leurs parcelles.

En favorisant l'agriculture urbaine, nous contribuons à la création d'emplois dans le secteur agricole.

Nous encourageons également l'adoption de pratiques agricoles durables grâce à notre approche axée sur la technologie.

La transition vers l'agriculture urbaine et les pratiques agricoles durables peut être difficile pour certaines personnes.

La tradition agricole en Tunisie est souvent axée sur des méthodes plus conventionnelles, et notre modèle peut être perçu comme une rupture avec cette tradition.

L'accès à des terres agricoles en milieu urbain peut être limité.

De plus, certaines régions peuvent manquer d'infrastructures appropriées pour soutenir l'agriculture urbaine, ce qui peut entraver le développement de notre projet.

L'adoption de notre modèle peut potentiellement créer une concurrence avec les agriculteurs traditionnels, ce qui pourrait entraîner des tensions et des conflits.

L'éducation des utilisateurs sur les pratiques agricoles durables est essentielle, mais à long terme.

Certaines personnes peuvent être réticentes à changer leurs habitudes et adopter de nouvelles méthodes.

L'agriculture comporte toujours des risques, tels que les aléas climatiques, les maladies des plantes et des animaux, et les fluctuations des prix des produits agricoles.

Vos perspectives pour les années à venir ?

Pour l'année 2023, nous avons des perspectives prometteuses pour notre entreprise, Ettaba, et nous avons élaboré des plans ambitieux pour promouvoir davantage le digital en Tunisie.

Nous comptons étendre notre présence sur tout le territoire tunisien, collaborer davantage avec de petits agriculteurs locaux dans de nouvelles régions du pays.

Cela permettra à un plus grand nombre de citadins de participer à l'agriculture urbaine.

Nous continuerons à investir dans le développement de notre plateforme technologique, dans l'amélioration de l'interface utilisateur, la promotion de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion des parcelles et la mise en place de technologies avancées pour soutenir l'agriculture durable.

Nous chercherons à établir des partenariats stratégiques avec des acteurs-clés de l'industrie agricole en Tunisie, notamment des coopératives agricoles, des organisations gouvernementales et des entreprises du secteur de l'agritech.

Nous continuerons à explorer les opportunités d'innovation agricole, notamment l'intégration de technologies telles que l'Internet des objets (IoT) pour améliorer la gestion des parcelles et l'utilisation efficace des ressources.

Nous encourageons aussi la sensibilisation à la durabilité environnementale en mettant en avant les avantages de l'agriculture urbaine en termes de réduction de l'empreinte carbone et de protection de l'environnement.

Par ailleurs, nous resterons flexibles et réceptifs aux besoins changeants de nos utilisateurs et aux évolutions de l'environnement économique et réglementaire en Tunisie.

Nous ajusterons nos stratégies en conséquence en multipliant nos efforts de recherche afin de rester à la pointe de l'agritech en Tunisie.

C'est dire enfin que se lancer dans l'aventure d'une start-up est une décision audacieuse et passionnante.

Il faut tout d'abord commencer par identifier un domaine qui nous passionne et dans lequel nous avons une expertise ou une expérience. Les start-up comportent un certain niveau de risque.

Il est important d'être conscient de ces risques et de mettre en place des stratégies pour les atténuer.

La persévérance est souvent la clé du succès.

Le monde des start-up évolue rapidement, et il est essentiel de rester informé des tendances, des nouvelles technologies et des meilleures pratiques.