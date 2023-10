Tunisie: Projet de loi de finances 2024 | La préservation du pouvoir d'achat des citoyens est un impératif face à la hausse des prix constatée sur les marchés internationaux

Le gouvernement dévoilera prochainement les grandes lignes et les orientations du projet de loi de finances pour l'exercice 2024, qu'il soumettra au vote de l'ARP. Sans aucun doute, l'exécutif accorde à ce projet la dimension stratégique idoine pour stimuler l'économie du pays, en tenant compte des fluctuations auxquelles le monde est confronté. Chose incontournable dans le projet, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens est un impératif face à la hausse des prix constatée sur les marchés internationaux, conséquence de l'instabilité croissante dans le monde.

L'élaboration du PLF 2024 intervient dans un contexte international marqué par la succession des crises et l'ascension des tensions géopolitiques qui ont impacté la croissance économique et le pouvoir d'achat dans le monde entier, suite à la hausse des pressions inflationnistes qui se sont aggravées au cours des trois dernières années, en particulier en 2022 avec un taux de 8,2% à l'échelle mondiale, 8,4% dans la zone Euro et 8% aux Etats-Unis.

L'Exécutif travaille depuis le mois de mars dernier sur la mise en place du prochain projet de budget qui devrait orienter l'action gouvernementale dans un contexte économique fragilisé par les crises économiques.

Si l'année précédente était marquée par les grandes contraintes budgétaires, il en serait de même pour le prochain exercice, sachant que le monde connaît des transformations majeures ayant mis à mal les finances publiques et ayant induit une inflation galopante, durable et peu soutenable.

Réduire l'inflation, promouvoir l'investissement et préserver le pouvoir d'achat des citoyens tout en poursuivant le chantier des réformes structurelles: une équation qui rend compliquée la tâche de l'Exécutif face à une conjoncture internationale, pour le moins, imprévisible.

La mouture finale du projet a été transférée par l'ARP à la commission des finances et du budget, après l'avoir examinée.

Notons que ce projet a été adopté le 12 octobre 2023 en Conseil des ministres.

Les grands axes

Le texte de 2024 porte sur le rôle social de l'Etat. Il est également sur l'approvisionnement du marché en produits de base. Il vise à remplir d'autres objectifs à savoir :

-Le soutien de l'agriculture, de la pêche et du secteur des ressources hydrauliques

-Le soutien de l'inclusion financière des PME

-L'encouragement de l'épargne

-La promotion de l'investissement

-La mise en place de mécanismes alternatifs visant à financer les subventions

-Le soutien de l'économie verte et du développement durable

-La lutte contre l'évasion fiscale et l'intégration de l'économie parallèle

-Le soutien de la conformité fiscale et la mise en place de nouvelles garanties pour le contribuable

S'appliquer à redresser les finances publiques est le point focal de chaque prévision de budget, mais plus particulièrement pour l'année qui vient, après un an d'inflation et par conséquent un an de baisse de pouvoir d'achat.

Il s'agit, en outre, de faire face aux enjeux de la conjoncture et de réduire leurs effets directs sur l'économie nationale et le niveau de vie des citoyens, de poursuivre la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour améliorer les conditions de vie des citoyens, réaliser des taux de croissance élevés et créer davantage d'emplois, tout en récupérant les marges financières à même de garantir le financement de ces réformes.