Gabon: ARCEP- Célestin Kadjidja aux commandes

Promu le 28 septembre 2023 dernier en conseil des ministres, Célestin Kadjidja a pris ses fonctions de président l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), le jeudi 6 octobre au cours d'une cérémonie présidé par le ministre des Nouvelles technologies de l'Information et de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong.

Cette occasion a permis au ministre de rappeler au promu et à ces administrés, la vision du Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI) dont l'exigence première est de rendre au peuple gabonais sa dignité.

Apres son installation, le nouveau patron de l'ARCEP a organisé des réunions de prise de contact avec les cadres dirigeants de l'administration dont il a la charge.

Les membres du conseil de régulation, anciens et nouveaux, le Secrétariat exécutif, les Conseillers et les directeurs, tous ont été mis à contribution lors des rencontres qu'il a poursuivies le lendemain avec l'ensemble du personnel.

Dans un style simple, ouvert et rigoureux, l'ancien Conseiller stratégique digital et de la sécurité de l'information de la CNSS a tenu à décliner à ses collaborateurs, la vision du Président de la Transition, chef de l'Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qui le redressement du Gabon passe par un patriotisme engagé.

Fort de cette vision qui constitue la trame de son mandat, Célestin Kadjidja entend orienter son action sur quatre axes majeurs, à savoir : un management orthodoxe et transparent, une gestion saine des ressources financières, l'optimisation de la gestion des fréquences et la mise en oeuvre intégrale du service universel des télécommunications. Pour célestin Kadjidja , « le travail collaboratif et empreint de quiétude permet d'obtenir le meilleur d'un agent ».

Fidèle à sa trajectoire managériale inclusive, le nouveau patron de l'ARCEP a recueilli les avis de ses collaborateurs qui ont tenu à le féliciter pour sa nomination et le remercier pour sa vision humaine et sa méthode de travail valorisante, gage d'une ARCEP stable et prospère.