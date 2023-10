Congo-Kinshasa: Développement communautaire -Les gouverneurs de provinces appelés à capitaliser l'élan de modernisation des ETD

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a rehaussé de sa présence, le 16 octobre, à Kinshasa les travaux de la première édition de la Conférence internationale des partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire (PUIDC).

Ce programme vise à appuyer les plans locaux de développement communautaire des entités territoriales décentralisées (ETD).

L'objectif du passage de Sama Lukonde à ces assises a été d'exprimer l'intérêt de son gouvernement pour ce programme qui vient en complément à un programme central du gouvernement, à savoir le programme de développement local de nos 145 territoires, PDL-145 T.

En effet, l'organisation avait prévu que les travaux d'ouverture de cette conférence soient lancés par le chef du gouvernement.

Mais d'autres charges d'État l'avaient appelé ailleurs, comme il l'a affirmé dans son mot à l'occasion de ce passage. «Malgré notre ferme volonté de procéder, dans la matinée, à l'ouverture de cette première édition de la Conférence internationale des partenaires du Programme d'urgence intégré de développement communautaire pour appuyer les plans locaux de développement communautaire des entités territoriales décentralisées, une urgence liée à d'autres charges de l'État ne m'a pas permis d'honorer l'engagement » , a-t-il expliqué avant de féliciter les organisateurs.

%

« Je saisis cette occasion pour féliciter le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, M. Modeste Mutinga Mutuishayi, pour le travail abattu, en étroite collaboration avec d'autres ministres impliqués dans ce processus. Cette collaboration témoigne de l'esprit de solidarité gouvernementale qui est au coeur de notre gouvernance. Je salue l'appui technique de deux établissements publics, à savoir le Fonds national de promotion et de service social ainsi que le Fonds social de la République démocratique du Congo sans oublier les experts des ministères et des services publics concernés par la problématique« , a dit le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

Il a enfin promis l'accompagnement du gouvernement à ce programme, avant de conclure : « Le gouvernement suivra donc, avec la plus grande attention, l'évolution du processus enclenché ce jour, avec cette première édition de la Conférence internationale des partenaires du Programme d'urgence intégré de développement communautaire, qui, sans nul doute, augure un nouvel élan.

Nouvel élan, dans la redynamisation et la modernisation des entités territoriales décentralisées de notre pays, pour un développement communautaire, participatif et durable».

Plusieurs invités ont assisté à l'ouverture de cette conférence, entre autres les secrétaires généraux des administrations publiques, le coordonnateur national du Fonds social de la RDC, le président du Conseil d'administration du Fonds national de promotion et de service social, la directrice générale du Fonds national de promotion et de service social, les mandataires publics, les gouverneurs des provinces, les maires des chefs-lieux des provinces, les bourgmestres de la ville province de Kinshasa, les chefs traditionnels et coutumiers, les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, le représentant du président du groupe de la Banque africaine de développement, les ambassadeurs et les chefs des corps diplomatiques, les représentants des organisations internationales et des agences du système des Nations unies.