Burkina Faso: Pr Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou, enseignant-chercheur - « Bobo-Dioulasso ... est un réservoir de valeurs socio-culturelles et sociétales »

Titulaire d'un Doctorat en anglais et traductologue, Pr Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou est un homme multi-casquettes.

Enseignant-chercheur, consultant formateur, écrivain engagé dans la communication pour le changement, le plaidoyer pour l'innovation, spécialiste en management, gestion de projets, audit organisationnel et conseil, ce linguiste à la base et ancien joueur de l'équipe nationale de football burkinabè des Etalons junior et senior (1990 à 1995),il est un auteur prolixe, avec à son actif plusieurs ouvrages.

Son dernier chef d'oeuvre littéraire qui porte sur la ville de Bobo-Dioulasso s'intitule : « Bobo Deennin Bobo Sigui : essai sur un schéma sociologique unique d'une ville au destin historique et à la destinée incertaine ».

Dans cet entretien accordé au journal de tous les Burkinabè, Sidwaya, Pr Dandjinou, natif de Bobo-Dioulasso, évoque les faits et valeurs socioculturels caractéristiques de Sya qui ont fait sa renommée, une ville d'« une légendaire hospitalité », au « patrimoine socio-historique et culturel unique », mais aussi une cité « à la destinée incertaine ». Il y dégage également des pistes d'actions ou de réflexion devant permettre de repositionner le 2e centre urbain burkinabè sur une nouvelle trajectoire d'attractivité économique et culturelle.

Sidwaya (S) : Vous êtes un auteur prolixe, avec plusieurs ouvrages à votre actif. Quelles sont vos sources d'inspirations et les thématiques que vous abordez dans vos écrits ?

Pr Ilaihola Sabin Lazare Dandjinou (I. S. L. D) :Je dirais que la société en tant que fresque sociale est le premier miroir que je regarde et qui m'inspire. Nos sociétés sont pour la plupart en phase de transition ou de rupture.

Certaines valeurs sont en péril et une résilience s'impose à tous.

L'Afrique qui, pour moi, est l'embouchure du monde est un kaléidoscope fantastique.

Les thématiques qui me passionnent sont les dimensions de l'homme, la place de la femme, les défis de la jeunesse, les trésors des valeurs endogènes, la transmission, la communication intergénérationnelle.

S : Que représente cette passion pour l'écriture dans un environnement (la culture 2.0) où l'amour de la lecture n'est pas la chose la mieux partagée, surtout au sein de la jeunesse burkinabè, voire africaine ?

I. S. L. D :Je dirais que cet amour de la lecture, des lettres et de la culture est tout d'abord un fort héritage familial.

Ma mère, institutrice à la base, m'a rapproché du livre et je lui suis éternellement reconnaissant.

De plus, mon environnement socio-éducatif a toujours été ouvert à toutes les influences culturelles.

Sans être devenu un musicien comme mon frère aîné (ingénieur, mais également excellent guitariste, je suis depuis toujours un fervent mélomane.

Ma soeur ainée, férue de lettres fut également un mentor dont j'ai pu bénéficier des lumières.

S : Votre dernier ouvrage est intitulé : « Bobo Deennin BoboSigui : essai sur un schéma sociologique unique d'une ville au destin historique et à la destinée incertaine ». Pourquoi un ouvrage sur la ville de Sya, la capitale économique et 2e ville du Burkina Faso ?

I. S. L. D :Avant toute chose, je voudrais lever une petite équivoque.

Cet ouvrage ne devrait pas être perçu comme un livre historique, socio-anthropologique sur Bobo, mais le portrait du vivre-ensemble, une apologie des valeurs endogènes en prenant comme épicentre la ville de Sya.

C'est le constat de la richesse du vivre-ensemble de notre pays.

De surcroit, écrire un tel ouvrage participe de ma volonté de participer à cet effort de redevabilité envers une ville et au-delà, à notre beau pays le Burkina Faso.

S : Quels sont les éléments constitutifs de ce schéma sociologique unique, caractéristique de Bobo-Dioulasso, une ville au destin historique ?

I. S. L. D :Une légendaire hospitalité, un vivre-ensemble confirmé, un patrimoine socio-historique et culturel unique, une osmose humaine, une société éclectique.

S : Face à l'urbanisme et à la modernité galopante qui érodent au quotidien les cultures locales, surtout dans les centres urbains, Bobo-Dioulasso n'a-t-elle pas perdu de ses valeurs socioculturelles, humaines, vivifiantes qui étaient sa « marque déposée » ?

I. S. L. D :Votre question est particulièrement pertinente et rejoint une des problématiques les plus aigües.

J'ai la faiblesse de croire que les acquis du substrat socio-culturel bâti autour de valeurs fortes permettront de dépasser ces contingences de crises actuelles.

S : Vous êtes né et avez grandi dans la ville de Sya. Plusieurs décennies après, quels sont les souvenirs ou les sentiments qui vous reviennent lorsque vous y mettez pied ?Est-ce, ceux d'un homme comblé, déçu ou frustré ?

I. S. L. D :Des sentiments partagés de lucidité, de frustration, mais aussi d'espoir, car comme dit un proverbe bien de chez nous, savoir qu'il y a des souris vous fera choisir les chats qu'il faut.

Constater la matrice des problèmes peut donner un souffle nouveau, susciter un nouveau départ.

S : Ville culturelle, capitale économique du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso semble n'est pas être ce qu'elle devrait être. A qui la faute ?

I. S. L. D :Les torts sont partagés, mais je ne pense pas qu'il faut seulement rester dans le schéma de la recherche du fusible.

Les élites bobolaises, les communautés humaines de cette ville, un certain système de valeurs, les enfants de bobo, les autorités, etc. Somme toute, les clés de la relance sont dans nos mains.

S : Pendant longtemps, une certaine opinion, à tort ou à raison, tente de présenter les jeunes bobolais comme une jeunesse désoeuvrée, non combattive. Au-delà de cette caractérisation à la limite stigmatisante, pouvez-vous revenir sur ce « florilège des idées reçues, des lieux communs sur Bobo et les Bobolais » ?

I. S. L. D :Qui aime bien châtie bien et je pense que bon an mal an les Bobolais, face à une conjoncture, ont pour certains baissé les bras.

Cette attitude est aux antipodes du vrai tempérament bobolais.Une idée reçue perdure lorsque soi-même on participe à ce qu'elle perdure.

S : Le Burkina Faso traverse aujourd'hui une crise sécuritaire et humanitaire, avec des risques ou velléités de repli identitaire ou communautaire ; Bobo-Dioulasso, ville cosmopolite, un véritable melting-pot socioculturel, offre un bel exemple historique de vivre-ensemble, de cohésion sociale... Quel commentaire cela vous inspire, au regard de la crise actuelle que traverse le Burkina Faso ?

I. S. L. D :Je crois que Bobo, a l'instar d'autres villes de notre beau pays, est un réservoir de valeurs socio-culturelles et sociétales capables de nous permettre de nous élever et transcender ce qui nous arrive.

Notre histoire collective est plus grande que tous ces errements.

Cet exemple pour montrer la grande richesse de notre pays qui relèvera la tête en s'appuyant sur les trésors endogènes que nous avons.

Je reste persuadé que notre Faso sera un exemple de réussite à répliquer dans dix ans si nous restons débout et ensemble.

S : Votre livre semble être à la fois un hymne d'hommage à cette ville historique qu'est Bobo-Dioulasso, mais aussi un cri de détresse. Vous y parlez d'ailleurs d'une « ville à la destinée incertaine ». Quelles sont ces incertitudes du lendemain qui guettent la belle cité de Sya ?

I. S. L. D :Tomber dans l'oubli est le plus triste des cris, dit le poète. Faire fleurir la vie est la seule matrice de la survie en ne fuyant pas les non-dits tout en affrontant le mépris.

Ce bout de poème tiré de mon recueil« Satins, câlins, alevins poétiques d'un apprenti » résume à lui tout seul la complexité des choses.

S : Pour parer à ces incertitudes et redonner à la ville de Sya son attractivité culturelle, économique..., bref, pour faire de la 2e ville du pays des Hommes intègres la destination à ne pas manquer, que faire, tant au niveau individuel et collectif que national et local ?

I. S. L. D :Tout simplement revenir aux vraies valeurs qui ont construit cette ville, être redevable à cette cité qui a forgé plus d'une élite, la reconnecter à la machine économique et de croissance du pays.

Changer de paradigme en comprenant que certains comportements d'une certaine fausse mentalité bobolaise sont nuisibles.

S : Quel est le portrait-robot idéal de la ville de Bobo dont vous rêvez pour les prochaines décennies ?

I. S. L. D :Une cité dynamique, ouverte, un carrefour d'opportunités économiques en tant que centre géographique de l'Afrique occidentale, un hub culturel pour toute l'Afrique.

S : Après « Bobo Deennin Bobosigui : essai sur un schéma sociologique unique d'une ville au destin historique et à la destinée incertaine », en tant que littéraire, quels sont vos projets à court ou moyen terme ?

I. S. L. D :A court terme, c'est la sortie imminente d'un coffret de trois ouvrages.

Un essai politique, un roman de moeurs et un pamphlet que nous publierons pour la FILO (Foire internationale du livre de Ouagadougou) en fin de cette année 2023.

Interview réalisée par Mahamadi SEBOGO