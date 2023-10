Angola: L'ANGOP réunit son Conseil Consultatif

Luanda — L'état actuel de l'Agence Angola Presse (ANGOP) est évalué dès ce mercredi, à Luanda, au VIe Conseil Consultatif, qui se déroule sous le thème "ANGOP - Élargir la Communication pour Renforcer son Affirmation".

Pendant trois jours (18 à 20), les délégués des 18 provinces du pays débattront de questions pertinentes au processus d'évolution de l'entreprise sur divers sujets, tels que le plan d'activité pour le prochain biennal, l'analyse des règlements des délégations provinciales, ainsi que l'évaluation du degré de mise en oeuvre des recommandations émises par le V Conseil Consultatif tenu en 2021.

Selon le président du Conseil administratif de l'ANGOP, Josué Salusuva Isaías, ce VIe Conseil Consultatif de l'ANGOP entend rechercher de nouvelles idées pour rendre claires et consolidées les lignes d'action des journalistes, dans le cadre de la stratégie d'amélioration de la couverture médiatique sur tout le territoire national et à l'étranger.

L'intention, a-t-il ajouté, est de fluidifier de plus en plus l'interaction entre le siège et les délégations provinciales, en uniformisant les procédures, afin de faciliter les opérations administratives et financières.

Dans ce cas, le PCA a indiqué que l'entreprise a subi plusieurs transformations, en termes de couverture journalistique, avec la création de six bureaux à Luanda, notamment Ramiro, Cacuaco, Cazenga, Maianga, Talatona et Zango.

Cette action, a-t-il souligné, s'est développée en raison des difficultés constantes rencontrées pour placer les équipes de reportages dans les différentes parties de la capitale, ainsi que de la géographie actuelle de la ville, de la dispersion démographique et des problèmes de mobilité.

Le PCA de l'ANGOP a également souligné l'évolution du multimédia, qui est passé du statut de simple acteur secondaire à celui d'acteur principal, dans le processus de couverture et de diffusion de l'information, commençant à réaliser des travaux de sa propre initiative et en direct sur les réseaux sociaux.

Concernant les provinces, Josué Salusuva Isaías a dit qu'en plus des délégations installées au siège, l'Angop s'efforçait de placer des sous-délégations dans certaines municipalités, dont les critères de sélection sont basés sur le volume des projets de développement du Gouvernement, concentrés dans une municipalité spécifique, pour permettre son suivi, en termes de couverture médiatique, d'évolution et de pertinence.

Sur le plan technique et technologique, le PCA a annoncé l'introduction de deux systèmes de contrôle, le premier étant les captifs technologiques des sièges et des provinces, permettant, en temps réel, de vérifier les équipements connectés et déconnectés, les imprimantes, les téléphones et autres moyens.

La seconde permet une impression centralisée, permettant ainsi une plus grande économie de ressources financières.

Il a également souligné la mise en oeuvre de l'IPTV, qui permet aux journalistes d'enregistrer hors ligne le contenu de la télévision et de la radio nationale.

L'ANGOP a été créée en juillet 1975, sous le nom d'Agência Nacional Angola Press (ANAP). Dans un premier temps, ses oeuvres sont diffusées sous forme de bulletin imprimé, jusqu'à ce que, le 30 octobre de la même année, elle lance sa première dépêche télégraphique.

Chaque année, le 30 octobre, est célébré l'anniversaire de l'Agence.

Le 2 décembre 1975, l'agence adopte son nom actuel et définitif "Agence Angola Press", lançant, à cette date, sa première dépêche avec le sigle ANGOP.

Le 2 février 1978, elle est transformée en organisme d'État, par décret présidentiel.

Du point de vue informationnel, l'ANGOP a opté, en 1991, pour diffuser son travail 24 heures sur 24, et a également introduit des innovations dans les plans rédactionnels et techniques.