Angola: L'ENAPP donne la priorité à la formation pour une communication institutionnelle efficace

Lubango — La formation et la spécialisation des techniciens de communication institutionnelle sont essentielles pour améliorer l'offre de services fournis par les institutions, a estimé, à Lubango, la directrice du centre régional de l'École Nationale d'Administration et Politiques Publiques (ENAPP), Cláudia Cambinda.

La responsable qui intervenait mercredi, dans le cadre de la table ronde sur « L'importance de la communication dans les institutions publiques et privées », promue par l'ENAPP, a déclaré que les techniciens doivent affronter les défis des Technologies de l'Information et de la Communication et utiliser tous les des outils disponibles correctement, y compris des moyens de nouvelle génération.

Il a déclaré qu'en termes de communication interne, il faut encore développer davantage la correspondance entre le leader et le subordonné, une relation qui se reflète dans les utilisateurs, c'est pourquoi le travail doit commencer en interne dans toutes les institutions publiques pour que l'utilisateur puisse ressentir une certaine amélioration.

Il a indiqué qu'en termes de formation en communication, il est nécessaire de continuer à former les techniciens dans les domaines fondamentaux jusqu'aux plus exhaustifs, afin de réduire progressivement les plaintes des usagers des institutions publiques, car presque tous se trouvent confrontés à des faiblesses en matière de communication.

Pour la responsable, les entreprises et les institutions locales communiquent, mais pas avec assurance et pour changer la donne, il faut que chacun apprenne davantage sur la communication, change de stratégie, à commencer par le leader qui doit être plus humble, quitter son bureau et voir les événements avant de faire un rapport.