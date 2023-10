Angola: L'économie angolaise a un taux d'entrepreneuriat plus élevé

Luanda — L'Angola est l'économie avec le taux d'entrepreneuriat initial le plus élevé parmi les 50 économies analysées au cours de la période 2022 et 2023, conclut une recherche menée pour cartographier l'entrepreneuriat dans le pays.

Selon l'étude réalisée par le Centre d'études et de recherche scientifique de l'Université catholique d'Angola (CEIC-UCAN), l'Angola a atteint un taux d'entrepreneuriat précoce de 53,4%, soit une augmentation de huit pour cent (8%) par rapport aux économies analysées, dont cinq africaines.

L'étude, présentée lors de la séance de la 9ème édition du « Project Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Angola », indique le Guatemala avec 29,4% - le deuxième taux le plus élevé, et la Pologne avec 1,6%, le plus bas, parmi les 50 économies analysées.

Selon le document, pour obtenir ces résultats, plusieurs critères d'analyse ont été considérés.

Quant à l'échec, la recherche montre qu'il est relativement faible ces dernières années, présentant, en 2020, des valeurs d'environ 49,6 pour cent, par rapport à 2018.

Il indique également que l'intention de créer une entreprise, estimée à 58,6%, continue d'être la plus élevée parmi la population angolaise que dans tout autre pays analysé par GEM au cours de la période 2022-2023.

Il souligne également que l'activité entrepreneuriale dans la tranche d'âge la plus jeune, entre 25 et 34 ans, a enregistré la plus forte croissance en 2022, avec 58,6%, et a augmenté d'année en année, puisqu'en 2018 elle était de 51% et, en 2020, de 54%.

%

S'exprimant lors de la séance de présentation de l'étude Global Entrepreneurship Monitor, le directeur des services bancaires privés aux entreprises de la banque BFA, Euclides Capitamolo, a déclaré que le projet est l'une des études les plus référencées évaluant les activités entrepreneuriales.

Il a souligné que l'étude explore la trajectoire d'innombrables entrepreneurs qui ont osé rêver, créer et innover, en analysant leurs défis, contribuant ainsi à un scénario économique prometteur et plus résilient aux fluctuations mondiales.

"Dans la BFA, nous reconnaissons l'importance de l'entrepreneuriat pour stimuler la croissance économique et favoriser l'innovation", a dit le responsable.

Dans le cadre de la séance de présentation du GEM Angola 2022-2023, un débat a également été organisé sur le thème "Stimuler l'écosystème entrepreneurial en Angola", auquel ont participé des entrepreneurs et hommes d'affaires angolais impliqués dans la stimulation de l'écosystème.

GEM rassemble des informations collectées au cours des 22 dernières années, ayant analysé, au cours de cette période, plus de 120 économies, avec la collaboration de plus de 500 experts, ainsi que la contribution de plus de 300 instituts de recherche et 200 mille entretiens.

L'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Togo, la France, l'Arabie saoudite, Israël, le Maroc, la Corée du Sud, la Suède, le Royaume-Uni et le Brésil ne sont que quelques-uns parmi les 50 pays analysés dans le cadre de cette étude.