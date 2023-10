Angola: Les hommes d'affaires de Humpata discutent d'investissements avec l'Argentine

Humpata (Angola) — Le manque d'eau, le manque de financement, d'équipements agricoles et de technologies de production sont parmi les principales difficultés rencontrées par le monde des affaires de Humpata, présentées à l'ambassadeur d'Argentine en Angola, Alejandro Verdier et sujettes à des investissements.

Intervenant mardi, lors d'une réunion à laquelle ont participé 12 hommes d'affaires locaux, les opérateurs ont également souligné le coût élevé des engrais, ainsi que le faible prix des produits vendus sur le marché local, ainsi que d'autres contraintes qui compensent les coûts de production.

Un autre secteur mentionné et qui pourrait être une cible pour les investissements argentins est celui de l'alimentation animale, dont les coûts actuels sont élevés et découragent les investissements dans l'élevage.

À son tour, l'administrateur adjoint du secteur technique, infrastructure et services communautaires de Humpata, José Carlos Xavier, a déclaré que la municipalité manque de partenariats dans le domaine de la biotechnologie pour la production porcine, bovine et caprine.

Parmi les défis à relever pour l'environnement des affaires, il a souligné l'amélioration de l'accès à l'eau et de sa capacité de rétention, ainsi que la nécessité d'étendre le réseau public d'énergie pour accroître le processus de transformation et l'amélioration du réseau routier secondaire et tertiaire.

En réponse aux préoccupations, l'ambassadeur d'Argentine en Angola, Alejandro Verdier, a souligné le potentiel des municipalités visitées de la province, notamment Lubango et Humpata, en termes de production fruitière et d'élevage porcin.

Il a souligné qu'ils ont beaucoup à faire ensemble, depuis les services vétérinaires, la biotechnologie dans l'élevage et l'agriculture, ainsi que la science appliquée à l'agro-industrie, la formation en ressources en eau, alors que la région Sud est confrontée au problème de la sécheresse.

« Il existe de nombreuses opportunités de partenariat entre l'Argentine et la province de Huíla. J'amène de nombreuses propositions à transmettre aux homologues de mon pays. J'ai été impressionné par la qualité des produits, l'hygiène des lieux où sont élevés les porcs », a-t-il dit.

Il a défendu la nécessité d'une étude et d'un plus grand investissement dans la chaîne de flux de production pour atteindre les grands centres de consommation du pays et de l'étranger, car certains disent que les produits finissent par se gâter à cause de l'absence d'un mécanisme de flux.

Il a réaffirmé que la coopération dans le domaine académique est la priorité, car elle peut contribuer à la formation du personnel, ce qui est fondamental pour l'avenir du pays, afin que la jeunesse angolaise ait un débouché d'emploi axé sur ce qui est produit localement.

Le diplomate, qui a terminé tardivement sa journée de travail à Huila, prédit que le volume des affaires entre l'Angola et l'Argentine pour l'année en cours dépassera les 200 millions de dollars en 2022.

La municipalité de Humpata, avec une population estimée à 117 mille 189 habitants, se trouve à 22 kilomètres de la ville de Lubango et compte actuellement 250 exploitations agricoles enregistrées dans le secteur agricole et d'élevage, ainsi que huit entreprises agro-industrielles.