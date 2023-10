Afrique: CAN 2023 / Chris Hughton - « Je continuerai à travailler dur pour sélectionner la bonne équipe »

Le sélectionneur du Ghana Chris Hughton a souligné la nécessité d'améliorer les performances des Black Stars et de développer l'équipe en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.

Les récentes performances internationales du Ghana pendant la trêve d'octobre ont été décevantes, l'équipe ayant perdu les deux matchs et encaissé un total de six buts. Ils ont subi une défaite 2-0 contre le Mexique au stade Bank of America et une lourde défaite contre les États-Unis (USA) au stade Geodis mercredi.

Lors d'une conférence d'après-match après la défaite des États-Unis, l'entraîneur a reconnu la nécessité de se développer davantage alors qu'ils se préparent pour le difficile tournoi de la CAN en janvier.

« Les équilibres viennent de là ; nous devons nous développer davantage parce que nous allons disputer une CAN difficile en janvier, et nous devons nous développer. Je continuerai à travailler dur pour sélectionner la bonne équipe et utiliser les bonnes tactiques pour assurer le succès », a-t-il affirmé dans des propos relayés par ghanasoccernet.

La 34e édition de la CAN aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, le Ghana débutant sa campagne le 14 janvier contre le Cap-Vert. Lors du tirage au sort du tournoi, le Ghana s'est retrouvé dans le groupe B aux côtés de l'Égypte, du Cap-Vert et du Mozambique.

Avant la CAN, les Black Stars débuteront le mois prochain leurs éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec leur premier match contre Madagascar.