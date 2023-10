Afrique: Coup d'envoi du forum économique UK-Afrique à Londres

Ouverture ce mardi 17 octobre à Londres du forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique occidentale et centrale francophone (WCAF). La RDC prend part à ses assises de deux jours avec la présence de vital Kamerhe , VPM de l'économie et Julien Paluku, Ministre de l'industrie. Ce forum est organisé l'agence de crédit à l'exportation UKEF. Objectif d'après les organisateurs, faire progresser les partenariats qui favorisent la croissance économique entre des investisseurs britanniques et des officiels africains. Sauf imprévu, Vital Kamerhe devra du haut de cette tribune internationale pour aborder l'état des échanges commerciaux entre la RDC et le Royaume -Uni. Mais aussi, présenter les opportunités d'affaires qu'offre la RDC.

Autres sujets

Ituri : Conséquences économiques de la suspension du trafic entre Gina-Iga barrière sur la RN27

Bunia : Suspension des échanges commerciaux à cause de la dégradation de la route Aru-Ariwara-Kengezi

Bandundu : La FEC réclame la suppression des barrières

Kinshasa : Le ministre des transports Marc Ekila sur la situation de Congo Airways

Kindu : EDGARD LUNGA KIKWAYA, chef de secteur de la société aurifère du Kivu et du Maniema, SAKIMA division Nord Maniema

Écho d'économie reçoit aujourd'hui le chef de secteur de la société aurifère du Kivu et du Maniema, SAKIMA division Nord Maniema. Dans un entretien accordé à Florence KIZA LUNGA, monsieur EDGARD LUNGA KIKWAYA nous parle des avancées dans le processus de relance des activités de cette société au Nord Maniema.