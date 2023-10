Sénégal: Un bâtiment photovoltaïque au profit du nouveau lycée de Koungheul

Koungheul — Le conseil départemental de Koungheul vient de réceptionner un bâtiment photovoltaïque d'une valeur de 100 millions de francs CFA destiné au nouveau lycée de cette collectivité territoriale située dans la région de Kaffrine (centre).

Cette infrastructure construite et équipée par le conseil départemental de Koungheul a été réceptionnée mardi en présence du préfet de Koungheul, Ousmane Niang, de l'inspecteur d'académie de Kaffrine, Abdoulaye Wade, et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Koungheul, Mamadou Oumar Guèye.

Des membres du corps professoral assistaient également à cette cérémonie, de même que des représentants des élèves et des parents.

Cette infrastructure va améliorer les conditions d'étude et de travail des élèves et professeurs du nouveau lycée, qui comprend six salles de classe, trois bureaux et 12 boxes d'hygiène, a assuré la présidente du conseil départemental, Socé Diop Dione, avant de souligner la nécessité de promouvoir la scolarisation "à tous les niveaux".

"Après avoir vérifié l'ensemble des critères nécessaires pour octroyer des équipements et des salles de classe, le choix est porté sur le nouveau lycée de Koungheul pour la construction de ce nouveau bâtiment d'un cout de 100 millions de francs CFA", a-t-elle expliqué.

"Beaucoup d'élèves ont abandonné les études à Koungheul à cause de l'éloignement des établissements d'enseignement secondaire et de l'effectif pléthorique du premier lycée, le lycée El Hadji-Ibrahima-Ba.

Avec ce lycée de proximité, cette tendance a fortement baissé", a soutenu Mme Dione.

Le préfet de Koungheul estime que "l'amélioration de l'environnement scolaire de haute qualité facilite un meilleur enseignement et renforce les acquis scolaires".

Ousmane Niang invite les élèves à redoubler leurs efforts pour faire de bons résultats scolaires. L'inspecteur d'académie de Kaffrine a rappelé que "ce nouveau lycée est tout simplement la réalisation d'un souhait des populations du département de Koungheul".