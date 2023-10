Ile Maurice: Un «ventilateur» de changement pour Britannia

interview

Cela fait plus de 25 ans cette année depuis que vous oeuvrez pour le village de Britannia. Racontez-nous vos débuts.

En réalité, cela fait 26 ans. C'était en 1997, et le social est depuis devenu une partie intégrante de ma vie. C'est avec un groupe d'amis que j'ai commencé à m'engager pour la collectivité, notamment grâce au scoutisme. Dans un village comme Britannia, il y a les kovils qui, en plus de leur dimension religieuse, sont des lieux de vie sociale et culturelle. Mes amis et moi avons pris en charge les deux kovils de Britannia avec le soutien de l'usine sucrière. Par la suite, nous avons remporté les élections villageoises, en mettant de côté les affiliations religieuses et politiques pour mettre en avant Britannia. Avec un ventilateur comme symbole, nous avons instauré un vent de changement sur les mentalités.

Ensuite, vous êtes passé de conseiller de village à conseiller de district. Comment s'est déroulée cette transition ?

En 2020, après près d'un quart de siècle en tant que conseiller de village, j'ai saisi l'opportunité de servir mon village au niveau du district council. C'est différent car nous sommes en compétition, en termes de budget, avec d'autres villages ayant des priorités similaires.

Entre être conseiller de village et conseiller de district, quel rôle préférez-vous ?

J'ai toujours été engagé comme conseiller de village, mais je dois avouer que je préfère le rôle de conseiller de district en raison du niveau de responsabilités. Récemment, j'ai été fait citoyen d'honneur de Savanne pour mes quatre mandats au service des habitants.

%

Comment travaillez-vous avec les politiciens du gouvernement central ?

Durant mes quatre mandats, j'ai toujours maintenu une approche diplomatique et cordiale avec tous les gouvernements. Il est essentiel que le village council, le district council et le gouvernement central travaillent ensemble pour le bien des habitants.

Pourquoi Britannia est-il l'un des plus beaux villages de Maurice ?

Britannia a su évoluer tout en préservant son charme. Il a été récompensé pour sa propreté et sa beauté naturelle. Les maisons en pierre sèche sont un rappel de notre patrimoine, tout en s'intégrant harmonieusement à la modernité.

Faut-il protéger le Sud du développement sauvage ?

En 2023, nous sommes plus conscients que jamais de la nécessité d'un développement durable. Britannia est un exemple pour Maurice en termes d'écologie et de conscience citoyenne. Tout développement est bienvenu tant qu'il est sain et durable.