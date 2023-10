Ile Maurice: Vistra Ltd au bout de l'effort

La branche mauricienne de Vistra Ltd a remporté le tournoi de football à cinq qu'a organisé la Standard Chartered, le samedi 7 octobre dernier, sur les terrains de Sparc à Cascavelle. Cette formation a battu en finale la MCB sur le score étriqué de 2-0. Il faut dire que la lutte pour le titre a été longue et difficile à se dessiner car la compétition s'est déroulée sur une seule journée et cela sous un soleil de plomb. C'est au bout de l'effort que Vistra Ltd a vaincu ses principaux adversaires pour s'adjuger le titre.

Ce tournoi, faut-il le rappeler, était réservé à des sociétés de gestion du secteur des services financiers ainsi qu'aux entreprises clientes de la banque Standard Chartered. Du coup, les heureux vainqueurs ont reçu comme prix vedette un voyage en Angleterre, plus particulièrement à Liverpool. Les joueurs de Vistra Ltd auront ainsi l'occasion d'aller assister à un match des Reds à Anfield (le 12 novembre prochain face à Brentford) tout en bénéficiant d'une session d'entraînement à l'académie de Liverpool ainsi qu'une visite du mythique stade d'Anfield.

Un programme de choix a été donc concocté pour les nouveaux champions. Elles étaient vingt équipes en lice dans cette Standard Chartered Cup. Toutes classées en quatre groupes de cinq. Durant la phase de groupes, chaque équipe a disputé quatre matches et les deux meilleures formations de chaque groupe ont été retenues pour la phase finale, jouée selon la formule d'élimination directe.

Les organisateurs sont plus que satisfaits de l'engouement suscité auprès des participants. Kunda Neill, Head of Corporate Affairs and Brand & Marketing de Standard Chartered, assure que la journée fut exceptionnelle et que la compétition s'est déroulée dans une ambiance très conviviale et de franche camaraderie.

Outre ces matches, il y a eu aussi deux matches d'exhibition entre la formation de la Standard Chartered, Medine Group et Axis (ancien vainqueur de la Standard Chartered Cup en 2018 et 2019.

LES GROUPES

Groupe A : Capstone Corporation Ltd, Transinvest Construction Ltd, ABC Banking Corporation Ltd, Apex Fund Services (Mauritius) Ltd, SBM Bank (Mauritius) Ltd Groupe B : Tri-Pro Administrators Ltd, Intercontinental Trust Ltd, International Proximity, Engen Petroleum (Mauritius) Ltd, Vistra (Mauritius) Ltd Groupe C : Equipements & Services BIA, IQEQ, DTOS Ltd, Citco (Mauritius) Ltd, Ocorian Corporate Services Mauritius Ltd Groupe D : Maersk (Mauritius) Ltd, Mauritius International Trust Company Ltd, International SOS (Africa Holdings) Ltd, The Mauritius Commercial Bank Ltd, Trident Trust Company (Mauritius) Ltd

A propos de Vistra

Vistra est un prestataire de services aux entreprises. Vistra propose une palette de services, notamment la création d'entreprises, l'administration de fonds et de services fiduciaires à des clients dans le monde entier. Présent dans plus de 45 pays, Vistra offre des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises et les particuliers à réussir dans un environnement réglementaire aujourd'hui de plus en plus complexe. À Maurice, Vistra est l'entreprise ayant une croissance la plus forte dans le secteur du 'Global Business' et emploie actuellement plus de 550 personnes pour desservir plus de 20 marchés différents.

ResultatsQuarts de finale IQEQ vs SBM 1-1 (SBM won on penalties) Transinvest vs Ocorian Corporate S 2-2 (Ocorian won on penalties) MCB vs Intercontinental Trust Ltd 8-1 Trident Trust Company Ltd vs Vistra Ltd 0-5

Demi-finales MCB vs SBM 1-0 Vistra Ltd vs Ocorian Corporate Services 3-1

Match de classement SBM vs Ocorian Corporate Services 6-1

Finale Vistra vs MCB 2-0