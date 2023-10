Ile Maurice: Pourquoi Rahim a été libéré...

Il est de nouveau dans la nature. La magistrate Azna Bholah, siégeant au tribunal de Flacq, a accédé lundi à la demande de remise en liberté conditionnelle d'Husein Abdool Rahim. Ce dernier a fourni une caution de Rs 25 000 et a signé une reconnaissance de dette de Rs 100 000. La cour a conclu que l'accusé jouit toujours de la présomption d'innocence et que ses droits constitutionnels à la liberté doivent être garantis.

Husein Abdool Rahim fait face à une accusation provisoire de «public mischief» suite à son arrestation, en septembre, lorsque 7,8 kilos d'une «poudre» avaient été découverts. Et le Forensic Science Laboratory (FSC) a conclu qu'il ne s'agit nullement d'un quelconque stupéfiant. Souvenez-vous, c'est Husein Abdool Rahim lui-même qui avait rapporté cette affaire à la police, soutenant que les soeurs Shazia et Adiilah Oozeerally avaient refusé de lui remettre l'argent qui lui était dû après qu'il a dissimulé de la drogue - de la cocaïne plus précisément selon ses dires. Les sœurs Oozeerally avaient recouvré la liberté conditionnelle après que le FSC a confirmé que la substance saisie n'était ni de la cocaïne ni aucune autre drogue.

Pour motiver sa décision, la magistrate Azna Bholah a déclaré avoir pris note du fait que le casier judiciaire de Rahim ne contient pas de délits similaires et que même s'il est poursuivi sous d'autres chefs d'accusation provisoires, ces infractions ne sont pas semblables... De plus, a-t-elle ajouté, les preuves montrent qu'Husein Abdool Rahim avait simplement approché la Major Crime Investigation Team pour révéler des informations sur des transactions présumées concernant des «colis de drogue» et dans lesquelles les autres protagonistes étaient prétendument impliqués.