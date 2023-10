Ile Maurice: Hans Margueritte, CEO de la NEF avec un School Certificate

· Il touche un salaire de Rs 123 075 et plus de Rs 100 000 d'allocations

· «Pour occuper un poste de cette envergure, de nombreuses personnes s'attendent à ce que la personne possède des diplômes universitaires»

Révélations. Cela, après que des interrogations ont été soulevées s'agissant des qualifications du nouveau Chief Executive Officer (CEO) de la National Empowerment Foundation (NEF) par les députés Michael Sik Yuen et Rajesh Bhagwan auprès de la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo, hier, à l'Assemblée nationale. Après avoir annoncé qu'Hans Margueritte, ancien maire de la ville de Curepipe, a pris ses fonctions de CEO le 9 octobre, la ministre a détaillé ses rémunérations mensuelles.

Hans Margueritte, qui a été embauché sur un contrat d'une année, per- çoit un salaire de Rs 123 075, ainsi qu'une allocation de Rs 30 200 pour les déplacements, une allocation de Rs 82 715 en franchise de droits pour un véhicule, une allocation de Rs 2 100 pour son téléphone, un paiement de gratuity équivalant à deux mois de salaire qu'il touchera à la fin de son contrat, et un avantage de 5 % sur son salaire annuel comme passage benefit. La ministre a également précisé que la nouvelle recrue a une expérience de dix ans dans le secteur du Management.

Rajesh Bhagwan, par le biais d'une question complémentaire, a souhaité obtenir des informations sur les qualifications académiques du CEO. La ministre a répondu : «Je possède une lettre du collège où il a pour- suivi ses études. He has read up to Form 5. Et a un certificat de moralité 'clean'.» La question a alors été directement posée au principal concerné. À ce sujet, Hans Margueritte précise qu'il détient bien un School Certificate. Il ajoute : «Je pense que pour occuper un poste de cette envergure, de nombreuses personnes s'attendent à ce que la personne possède des diplômes universitaires.

Pour être CEO, certaines diront qu'il faut avoir des qualifications avancées et avoir complété un cursus académique conséquent. Cependant, je démontre qu'avec mes six années d'expérience en tant que maire, ainsi que plusieurs années de gestion au sein de divers hôtels, sans oublier mon engagement bénévole, j'ai eu cette opportunité parce que je suis un homme de terrain. Je comprends aussi les difficultés que vivent les personnes dans le besoin.»

Il est convaincu qu'il peut contribuer à faire progresser les projets à la NEF. Il déclare : «Si l'on estime qu'un CEO doit être un avocat ou une personne possédant des qualifications plus élevées, je n'ai aucune objection et je céderai volontiers ma place. Je n'ai pas de certificats, mais j'ai démontré mes compétences et je suis persuadé que je suis en mesure de donner encore davantage de moi-même.»

À noter que le poste était vacant depuis septembre, après le non-renouvellement du contact de Jean Nel Alain Aliphon.