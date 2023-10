Guinée: Transformation de Shelter Afrique en Banque de Developpement Shelter Afrique(BDShaf)

Un exploit historique dans le domaine du logement et du développement urbain en Afrique

Alger, Algérie - 18 octobre 2023 - Dans une décision historique qui promet de remodeler le paysage du logement et du développement urbain en Afrique, les actionnaires de Shelter Afrique ont approuvé des Statuts révisés pour élever l'institution panafricaine de financement du logement et du développement urbain en une Banque de développement dynamique lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) à Alger, en Algérie. Cet effort de transformation, dirigé par un cabinet d'avocats international réputé sous la direction du Conseil d'Administration, est le fruit de nombreuses revues bilatérales et multilatérales, aboutissant à un consensus général parmi les Actionnaires sur des amendements clés dans les Statuts révisés de l'entreprise. Cela ouvre la voie à un Shelter Afrique renouvelé, innovant et porteur d'impact.

Soulignant l'importance de cette réunion en tant que moment charnière dans le financement du développement du logement sur le continent, Son Excellence Aymen Benabderrahmane, Premier Ministre de la République démocratique populaire d'Algérie, a inauguré la cérémonie d'ouverture. Il était accompagné de quatre Ministres du Gouvernement, notamment les ministres des Finances, du Commerce et de la Promotion des Exportations, de l'Infrastructure et du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville.

Sous le thème inspirant de « Transformer Shelter Afrique en une Banque de développement pour un logement abordable et un développement urbain durable en Afrique », des leaders visionnaires se sont réunis pour cet événement historique. Ils ont été gracieusement accueillis par Son Excellence Mohamed Tarek Belaribi, Ministre du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville de la République démocratique populaire d'Algérie. Le nouveau ministre Nigérian du Logement et du Développement urbain, Architecte Ahmed Musa Dangiwa, a présidé les délibérations en tant que Président du Bureau de l'Assemblée Générale. Les remerciements ont été exprimés par le Premier Vice-Président du Bureau de l'Assemblée Générale, représenté par M. Edward Kyazze, du Ministere de l'Infrastructure au Rwanda, Département de l'Urbanisation et du Logement.

Dans son discours d'ouverture, S.E. Arc. Dangiwa a souligné l'importance de l'AGE 2023 et son rôle dans la définition de l'avenir de Shelter Afrique. Il a salué le leadership de l'entreprise, reconnaissant le travail remarquable du Conseil d'Administration et de l'équipe de Direction pour avoir orienté l'organisation vers la croissance, la rentabilité et un impact plus important sur le développement du logement à travers le continent.

La Présidente du Conseil d'Administration, Dr Chii Akporji, a exprimé sa gratitude, déclarant : « Nos remerciements les plus sincères vont à l'Algérie, pays hôte de cette AGE cruciale qui a ratifié ces changements transformateurs, ainsi qu'à nos 44 pays membres, à la Banque Africaine de Développement, à Africa-Re, à notre estimé Conseil d'Administration et au personnel dévoué de BDShaf. Leurs contributions inestimables ont abouti à cette étape historique. »

De plus, les délégations ont eu le privilège de visiter des initiatives exemplaires en matière de logements abordables, en compagnie du Directeur Général M. Ahmed Belayat, membre du conseil d'administration de ShafDB, qui dirige également la Banque Nationale du Logement.

Le changement de nom de Shelter Afrique en Banque de Developpement Shelter Afrique (BDShaf) réaffirme un nouveau sens de la mission, consolidant le statut du financier en tant que banque de développement transformative et durable entièrement dédiée à la promotion du logement urbain et du développement des infrastructures connexes en Afrique.

« L'impact de cette transformation se manifestera par des mesures concrètes telles qu'une augmentation du financement et de la construction d'unités de logement, une amélioration de l'accès à un logement décent, durable et abordable, et la position de BDShaf sur la voie progressive de l'exécution de notre plan stratégique ('La Nouvelle Aube') » a déclaré le Directeur Général, Thierno-Habib Hann.

PRINCIPAUX POINTS FORTS DE LA TRANSFORMATION DE BDSHAF LORS DE L'AGE :

Alignement International :

Le nouvel accord aligne la Banque sur les normes internationales, lui conférant une position de leader parmi les financiers du secteur du logement et la plaçant au même niveau que les Institutions de Financement du Développement (IFD) comparables. La diversification de la composition de l'actionnariat et du conseil en Classe A (États Africains), Classe B (Institutions Africaines) et Classe C (Secteur International et Privé) assurera la durabilité financière et une gouvernance d'entreprise de classe mondiale.

Amélioration de l'Impact sur le Développement du Logement et de la Valeur pour les Actionnaires:

La Banque générera et maintiendra des retours financiers positifs solides en publiant et en surveillant les indicateurs clés de performance, liés à la liquidité, la rentabilité, la qualité des actifs, l'efficacité et la productivité. La vision stratégique de BDShaf consiste également à élargir son offre de portefeuille pour inclure des domaines thématiques tout au long de la chaîne de valeur du logement, tels que le climat/la résilience, le genre, l'emploi (PME/Commerce), les infrastructures principales, la finance islamique, les personnes déplacées internes (migrants/réfugiés) et la diaspora. Cela sera réalisé grâce à des fonds spécialisés dans l'activité de gestion d'actifs.

Amélioration de la Durabilité Organisationnelle :

Le repositionnement de BDShaf par le biais de la révision de ses Statuts renforcera davantage son adhésion aux normes les plus élevées de gouvernance d'entreprise et alignera les structures de la Banque sur des cadres et des meilleures pratiques internationales. L'inclusion d'un Conseil Consultatif composé de représentants du ministère des Finances et d'experts internationaux renforcera les capacités de gestion stratégique et financière de la Banque.

La Banque de Développement Shelter-Afrique (BDShaf) est une Institution Panafricaine entièrement dédiée au financement et à la promotion du logement, de l'urbanisme et du développement des infrastructures connexes sur le continent africain. BDShaf opère grâce à un partenariat impliquant 44 Gouvernements Africains, ainsi que la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société Africaine de Réassurance (Africa-Re). La Banque de Développement Shelter Afrique offre des solutions financières et des services associés qui soutiennent à la fois l'offre et la demande dans la chaîne de valeur du logement abordable. En tant que principal fournisseur de solutions financières, de conseil et de recherche, BDShaf se concentre sur la résolution de la crise du logement en Afrique à travers les institutions financières, au financement de projets et aux partenariats public-privé, dans le but de réaliser un impact de développement durable.

