Ouganda: Deux touristes et de leur guide tués dans le parc Queen Elizabeth

En Ouganda, un couple de touristes et leur guide ougandais, ont été tués par balle mardi 17 octobre, dans la soirée, dans le célèbre parc national Queen Elizabeth. Le triple meurtre n'a pas été revendiqué, mais la police soupçonne les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe islamiste ougandais qui a fait allégeance à l'État islamiste et qui opère depuis des années depuis la République démocratique du Congo, de l'autre côté de la frontière.

Les images circulent sur les réseaux sociaux. Les corps des deux touristes britannique et sud-africain et de leur guide ougandais ont été retrouvés mardi soir près de leur véhicule calciné, selon les autorités du parc national et la police ougandaise, à Nyamunuka le long de la route du lac Katwe. L'homme, un Britannique, et la femme, une Sud-Africaine, voyageaient, selon les autorités du parc national, via un tour opérateur local, Gorillas and Wildlife Safaris.

Le chef de l'État ougandais Yweri Museveni condamne dans un tweet « une attaque terroriste sur des civils innocents, tragique pour ce couple nouvellement marié qui passait sa lune de miel en Ouganda ».

Fellow Ugandans and, especially, the Bazzukulu.Yesterday, the 17th of October,2023, we had a most unfortunate and infuriating incident in the Queen Elizabeth National Park. A couple of tourists and the Ugandan driver with them were killed at around 1800hrs on the Katwe-...-- Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 18, 2023