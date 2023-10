Maroc: Accords de coopération entre l'Université Hassan II de Casablanca et l'Université Félix Houphouët-Boigny

Abidjan — L'Université Hassan II de Casablanca (UH2C) et l'Université ivoirienne Félix Houphouët-Boigny (UFHB), ont procédé mardi à Abidjan, à la signature de deux accords de coopération dans le cadre du renforcement des relations entre les deux établissements.

Le premier accord-cadre de coopération a été signé entre l'Université Hassan II et l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Un accord spécifique de coopération a été également paraphé entre la Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca (FMDC) et l'Unité de Formation et de Recherche d'Odonto-stomatologie (UFROS).

Ces accords, qui visent le renforcement des relations entre les deux structures, s'inscrivent dans le cadre de la politique actuelle de l'Université Hassan II de Casablanca qui consiste à en faire un moyen de développement dans les domaines de la formation et de la recherche.

La signature de ces accords entre les deux universités répond aux Hautes Orientations Royales pour le développement de la coopération sud-sud et le principe de gagnant-gagnant.

La cérémonie de signature de ces accords a été présidée par le Directeur du Cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire en présence de l'Ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, du Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Professeur Ballo Zié, du Doyen de la FMDC, le Professeur Chouaib Rifki et du Doyen de l'UFROS, le Professeur Aline Krah-Sinan.

Y ont pris part également des vice-présidents, des vice-doyens, des chefs de départements et des chefs de services cliniques.

L'Université Hassan II de Casablanca, université publique, répondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est la plus grande université en termes de nombre d'étudiants (141880), de personnel académique (2124) et de personnel administratif (981).

Elle se compose de 18 établissements répartis entre facultés et écoles.

L'UH2 oeuvre pour une meilleure ouverture vers l'extérieur, un partage d'expériences et d'expertises, une amélioration de l'offre de formation et de prestation et un partenariat national et international.