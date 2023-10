Congo-Brazzaville: Numérique - Une application mobile dans le domaine de la santé créée

Pour améliorer la prise en charge médicale et réduire le taux de mortalité lié aux erreurs médicales au Congo, Précieux Giraud Dzondo, un jeune entrepreneur congolais, vient de mettre en place l'application SanteF.

L'application SanteF répond à un vide constaté depuis des années dans l'univers médical. C'est en 2014 que Précieux Giraud Dzondo lance SanteF qui, une année plus tard, est devenue une application mobile plaçant la famille au centre de l'amélioration de la prise en charge médicale grâce au numérique. À la base, son idée était de créer un carnet de vaccination électronique, avec rappel des dates de rendez-vous par SMS. Puis, de nouvelles idées sont venues s'ajouter à l'idée initiale.

C'est le cas de la publication d'informations éducatives ou d'informations sur le planning de garde des pharmacies, des cliniques, des ambulances et des laboratoires. Et depuis peu, une option novatrice visant à rendre le dossier médical du patient qui a un compte sur l'application partageable à tous les médecins possédant aussi un compte sur l'application. « Cela permet au patient d'avoir tout son passif médical contenu dans un dossier médical numérique sécurisé et facilitant l'accès à l'historique médicale de celui-ci par un médecin traitant partout dans le monde en quelques clics », a expliqué Precieux Giraud Dzondo.

Depuis 2020, l'application est en ligne et disponible via le lien. La version actuelle de l'application SanteF est disponible depuis décembre 2020, en téléchargement gratuit sur Google Play via un smartphone Android. Quant à la version IOS qui sera disponible sur IPhone, elle est en cours de création. Aujourd'hui, Santef cumule plus de 17 000 téléchargements sur Play Store.

Comptable de formation, Précieux Giraud Dzondo, aujourd'hui spécialisé dans la technologie de l'information et de communication de la santé, encourage les jeunes à s'intéresser aux technologies de la santé pour aider les familles et sauver des vies.

.