Congo-Brazzaville: Coopération - La Turquie entend renforcer ses relations avec le Congo

Au cours d'un échange qu'il a eu avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, le 17 octobre à Brazzaville, le nouvel ambassadeur de la Turquie, Hilmi Ege Türemen, a réaffirmé la détermination de son pays à soutenir le Congo dans différents domaines.

Au sortir de cet entretien, le diplomate turc a fait savoir qu'il avait discuté avec son hôte de divers sujets de coopération, notamment dans les domaines politiques, économiques, culturels ainsi que la diplomatie parlementaire.

Sur ce dernier aspect, Hilmi Ege Türemen a rappelé que la Turquie et le Congo entretiennent déjà de bonnes relations au niveau de leurs parlements et il ne reste plus qu'à les intensifier. « Nous avons aussi échangé sur les accords économiques, commerciaux, sur les investissements turcs au Congo, voir comment on peut travailler ensemble pour faire avancer ces relations, et on a également noté les relations excellentes entre nos deux chefs d'Etat qui se traduisent surtout au plan politique », a rappelé le diplomate turc.

Abordant le prochain sommet des trois bassins forestiers qui se tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre, Hilmi Ege Türemen a félicité le chef de l'Etat congolais pour cette initiative.

« Nous avons été invités car c'est un sujet très important dans le cadre de la préservation de la biodiversité pour combattre le changement climatique. Le Congo joue un rôle très important avec ses ressources naturelles. Nous allons appuyer le Congo dans ce sens-là », a conclu le diplomate turc.