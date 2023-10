Congo-Brazzaville: Vente en France du jet présidentiel - le gouvernement ne va pas lâcher prise

Dans le cadre du feuilleton judiciaire opposant l'Etat congolais à la société privée Commisimpex, la justice française a procédé récemment à la vente aux enchères et à vil prix du jet présidentiel Falcon 7X. Le 17 octobre lors d'un échange avec la presse, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, a indiqué que le gouvernement ne va pas baisser la garde, affirmant que la bataille n'est pas encore gagnée.

Honoré Sayi s'exprimait à l'occasion de son premier anniversaire à la tête du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Interrogé par les journalistes au sujet du jet présidentiel vendu aux enchères par la justice française, le ministre a fait savoir que cela ne peut être tolérable. A cet effet, il a affirmé que le gouvernement congolais ne va pas baisser la garde et a promis poursuivre la bataille jusqu'à obtenir gain de cause.

« Malgré des démarches menées par le gouvernement pour obtenir une issue favorable au dossier, la justice française a vendu notre avion pourtant immunisé acheté à 25 millions d'euros, à seulement 7,1 millions d'euros. Cet avion étant enregistré au Congo, comment feront-ils pour l'immatriculer ? Ils n'ont fait que la loi du plus fort mais la bataille n'est pas encore perdue et le gouvernement ne va pas baisser la garde », a indiqué Honoré Sayi.

Faisant le bilan à mi-parcours de son premier anniversaire, secteur par secteur, le ministre des transports a annoncé de bonnes perspectives dans son département. Parlant de l'aéroport international Maya-Maya, il a souligné qu'un travail titanesque se fait pour réparer la climatisation avant la tenue du sommet des trois bassins forestiers.

A propos de la voie ferrée, Honoré Sayi a salué les efforts consentis par son département pour relancer le trafic public entre Brazzaville et Pointe-Noire à travers le train « Gazelle ». Le ministre a annoncé aussi l'acquisition de nouvelles wagons et l'arrivée sous peu de quatre autres afin de renforcer le parc ferroviaire et fluidifier le trafic sur cette voie. Il a salué aussi la réhabilitation en cours de la voie ferrée secondaire dit Comilog impraticable depuis 33 ans.

Le ministre fustige le tarif élevé des billets d'Air France

Dans les échanges, Honoré Sayi est revenu sur les prix des tickets d'Air France qu'il estime beaucoup plus chers en comparaison avec d'autres pays de la sous-région.

« La cherté des billets d'Air France au niveau du Congo reste un réel problème. Le gouvernement est en train de travailler dur pour obtenir d'autres compagnies aériennes qui desserviront le Congo afin de susciter la concurrence qui va entrainer la baisse des prix des billets d'avions », a dit le ministre.

Au sujet des permis de conduire, il a annoncé que désormais ces pièces deviendront numérisées. Celles-ci seront dorénavant attribuées à chaque chauffeur ou conducteur par catégorie après une formation spéciale adaptée aux cachets. Une disposition prise pour pallier le taux d'accidents de circulation qui continue de grimper dans le pays.

Il s'est aussi prononcé sur le sempiternel phénomène des motos-taxis qui prend de l'ampleur sur l'ensemble du territoire national, mais qui cause beaucoup de décès dans les foyers. A ce propos, le ministre a souligné que le gouvernement s'était déjà prononcé sur la question, qu'il revient maintenant à la mairie d'achever le dossier.