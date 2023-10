Afrique: Que sont les lois de la guerre ?

communiqué de presse

Le Brief du Jour du 18 octobre 2023

Pendant l'absence d'Andrew Stroehlein cette semaine, différents membres de l'équipe du Brief du Jour prendront le relais et vous tiendront informés des dernières nouvelles en matière de droits humains. L'édition d'aujourd'hui est rédigée par Birgit Schwarz.

Nombreux sont ceux qui ont l'impression que nous sommes soudainement entrés dans une nouvelle ère de conflits. Que ce soit en Ukraine, au Soudan ou en Israël/Palestine, les conflits qui ont récemment éclaté autour de nous semblent être menés avec une brutalité croissante et un manque de respect pour les règles de la guerre.

Lorsque des centrales électriques, des barrages, des hôpitaux et des zones densément peuplées sont bombardés, lorsque des festivals et des fermes sont pris d'assaut, ce sont les civils qui en paient le prix. Ceux qui ont la chance de survivre sont souvent blessés, sans abri et traumatisés.

Les civils, et a fortiori les enfants, ne devraient jamais être la cible d'attaques ou les pions d'un conflit. Cela vaut aussi bien pour les guerres en Ukraine et au Soudan que pour la dernière recrudescence en Israël/Palestine. C'est l'un des impératifs fondamentaux des lois de la guerre, également connues sous le nom de droit humanitaire international : les parties à un conflit doivent faire la distinction en tout temps entre les combattants et les civils.

Adoptées en 1949, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les conventions de Genève définissent ce qui peut et ne peut pas être fait pendant un conflit armé. Leur objectif est de limiter les souffrances. Elles sont universelles. Comme l'a écrit Ken Roth, ancien directeur de Human Rights Watch dans une récente tribune publiée dans The Guardian, « elles ne sont pas censées être une bonne chose à faire, sauf lorsque les choses deviennent difficiles ; elles sont nécessaires même dans les circonstances les plus extrêmes, lorsqu'une nation est en guerre, lorsque son peuple est massacré ». Et elles ne dépendent pas de la réciprocité. Si un camp commet des crimes de guerre, cela ne signifie pas que l'autre camp peut en faire autant. Peu importe si la colère est justifiée ou si le désir de vengeance est compréhensible.

Ainsi, l'horrible massacre délibéré d'adolescents israéliens lors d'un festival dans le sud d'Israël et d'autres civils à proximité, la prise d'otages civils comme pions et même la menace d'exécuter leurs captifs par le Hamas ne justifient en aucun cas que le gouvernement israélien commette ses propres crimes de guerre. Couper l'eau, le carburant et l'électricité aux 2,2 millions d'habitants de Gaza équivaut à une punition collective, un crime de guerre. Comme l'a déclaré ma collègue Sari Bashi au New Yorker lors d'un récent entretien avec Isaac Chotiner, « les morts et les blessés terribles et la destruction de maisons, d'écoles et de cliniques à Gaza indiquent que les lois de la guerre n'ont pas été respectées ». En d'autres termes, Israël riposte aux crimes de guerre en commettant les siens. Et quiconque se révèlera responsable de la frappe d'hier sur l'hôpital al-Ahli (également connu sous le nom d'al-Moamadani) qui a tué plusieurs centaines de personnes dans le centre de Gaza, doit rendre des comptes - car il s'agit là aussi d'un crime de guerre.

Israël et le Hamas ne sont pas les seuls coupables d'avoir bafoué les règles de la guerre lors des derniers conflits. Human Rights Watch a recensé de nombreux crimes de guerre commis en Ukraine, principalement par les forces russes. Au Soudan, les deux parties au conflit sont coupables d'avoir pris des civils pour cible. Jusqu'à présent, presque personne n'a été arrêté ou emprisonné pour ces atrocités, ni poursuivi devant la Cour pénale internationale ou les tribunaux ad hoc des Nations Unies. Les personnes chargées de veiller au respect des règles de la guerre étant souvent divisées selon des lignes partisanes, l'application de ces règles a été difficile. Cette situation a nui à l'obligation de rendre des comptes et a donné aux auteurs de violations le sentiment qu'ils pouvaient agir en toute impunité.

Et c'est ainsi que les choses se passent : ceux qui se sentent lésés réagissent en faisant du tort à ceux qui se sentent lésés, en bafouant les principes fondamentaux de la décence humaine et de la protection des civils de tous les côtés. Et le cycle de la violence non seulement se poursuit, mais s'intensifie.

Ma collègue Sari Bashi a déclaré au New Yorker que cela ne devrait pas être la réponse, quelles que soient la justification de la colère et la profondeur de la douleur. « Il ne devrait pas être aussi difficile de dire cela, mais c'est le cas », a-t-elle déclaré. « Et je pense que j'encouragerais les gens à se demander si l'argument "Ils sont pires que nous" est particulièrement constructif ou sain d'un point de vue moral. »

En répondant aux crimes innommables du Hamas, Israël devrait respecter les lois de la guerre, non seulement pour se conformer aux obligations juridiques internationales, mais aussi pour des raisons morales et stratégiques. Comme le souligne ma collègue Sarah Yager dans une tribune parue dans Foreign Policy : « Ce qui se passe maintenant à Gaza déterminera la crédibilité d'Israël sur la scène internationale. »

Directrice adjointe de la communication pour l'Europe et l'Afrique