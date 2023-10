Congo-Kinshasa: Musique - Koffi Olomide en récital ce samedi au Pullman

Pour ce concert prévu la nuit du 21 octobre, l'interprète d'Henriquet, qui ne jure pourtant plus que par son tout nouveau générique Mwinda, promet de revenir sur ses légendaires tubes des années 1980, notamment Ngobila, Dieu voit tout et Diva.

Les spots publicitaires partagés sur les réseaux sociaux à propos de ce concert que le Grand Mopao annonce la grande envie qu'il a d'offrir ce « Récital Mwinda » à ses mélomanes. Le show nommé de la sorte en référence à son tout dernier générique sera, a-t-il précisé, un tour de chant dont le répertoire promet d'être des plus enchanteurs. « Je vais aller de Ngobila, Dieu voit tout, Diva », a-t-il dit comme pour déjà mettre l'eau à la bouche de ses fans inconditionnels, les Koffiphiles et les Koffiettes. Ce show du Salon Congo est aussi annoncé à grand renfort de banderoles que les Kinois ont sous les yeux dans plusieurs carrefours et grandes artères de la ville.

Les tubes cités par Koffi, tous des titres sortis dans les premières années de Quartier Latin, l'orchestre qu'il a créé en 1986, passent pour être parmi les meilleurs de sa carrière. En effet, de nombreux mélomanes nostalgiques de cette période préfèrent de loin les oeuvres de cette époque aux contemporaines. C'est dire que pour plusieurs, il ne fait aucun doute que le Koffi d'autrefois mettait plus de coeur à ses chansons, des sortes de complaintes amoureuses qui charmaient de nombreuses personnes.

Ngobila, chanson enregistrée au cours de 1987, fait partie autant que Dieu voit tout et Diva de ses tubes caractéristiques du Koffi que l'on ne se lasse d'écouter vingt-cinq plus tard, nous a révélé un mélomane. Rappelons ici que Ngobila est paru une première fois sur un label kinois mais qu'il a véritablement connu un succès international cinq ans plus tard, lors de sa reprise sur l'album Diva.

Le récital de Koffi prévu aux alentours de 22h00 devrait être le lieu de rencontre de ses fans de la première heure et ceux plus jeunes d'aujourd'hui. En effet, associer Mwinda à cette soirée ne pourrait que rassembler les deux tendances de mélomanes partagés sur les périodes de la carrière du chanteur qui sans cesse se renouvelle. En effet, décidé à toujours demeurer dans la tendance du moment, l'artiste fait en sorte d'offrir une musique au goût de la jeunesse. Et, il marque le coup à chaque fois quitte à accumuler notamment les collaborations avec les jeunes chanteurs les plus en vogue dans le continent et de la diaspora congolaise. D'un autre côté, il y a son look qui reste toujours dans l'air du temps.