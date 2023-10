Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Octobre 2023

Mali : Retrait de la Minusma- Le gouvernement et la mission onusienne réaffirment leur détermination

Le Comité technique conjoint chargé de la mise en œuvre de la Résolution 2690 du Conseil de Sécurité des Nations unies a tenu, ce mardi 17 octobre 2023, sa réunion traditionnelle de suivi du processus de retrait de la Minusma du Mali, sous la coprésidence de l’Ambassadeur Madou DIALLO, Directeur des Organisations Internationales et de M. Elhadji I. DIENE, Chef de Cabinet du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Chef de la Minusma. Autour du plan de retrait de la deuxième phase dans un contexte sécuritaire particulier, les échanges se sont essentiellement focalisés sur la procédure accélérée de la rétrocession des emprises restantes de la Minusma au gouvernement malien, y compris la réalisation prochaine des visites environnementales des sites ainsi que le sort réservé à certains équipements et matériels qui ne pourraient être convoyés en raison de la situation sur le terrain. Malgré les difficultés sur le plan opérationnel concernant le retrait, les Parties gouvernementale et onusienne ont réaffirmé leur ferme détermination à accomplir les manœuvres du désengagement dans le strict respect du délai imparti, et ce, dans une dynamique de concertation et de coopération, en vue d’un retrait coordonné, ordonné et sécurisé. (Source : abamako.com)

Gabon : Hydraulique- Le gouvernement annonce une construction de 18 forages

Au regard du retard de la livraison des sites censés produire et alimenter le grand Libreville pour le bonheur des populations qui y sont en manque, le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, a annoncé une alternative de construction de 18 forages dans le grand Libreville. Ce nouveau projet de la Ctri vise à remédier au manque d'eau excessive que subissent les ménages depuis bien longtemps, en attendant la finition des projets Piaepal, Mbomo etc. Une réunion a été déjà amorcée par le ministre Jeannot Kalima en compagnie du président de la transition pour définir le coût pour l'instant non divulgué de ce projet salvateur. (Source : alibreville.com)

Togo : Campagne nationale de reboisement- Le bilan à mi-parcours

La direction préfectorale Golfe de l’Environnement et des Ressources forestières a organisé le mardi 17 octobre à Lomé, une rencontre de présentation du bilan à mi-parcours de la campagne nationale de reboisement entamé depuis le 1er juin dans la préfecture. Ce bilan à mi-parcours a été présenté par le directeur régional Maritime de l’Environnement et des Ressources forestières, Mangola Bléza en présence des maires de la préfecture du Golfe ou de leurs représentants, des responsables des organisations de la société civile et Ong opérant dans le secteur et des chefs traditionnels. Sur l’ensemble des 7 communes de la préfecture du Golfe, la commune Golfe 3, s’est démarquée avec 6.435 plants mis en terre, suivie de Golfe 5 avec 6186 plants, Golfe 4 avec 3832 plants. Ensuite viennent les communes Golfe 1, totalisant 3790, Golfe 6 3170, Golfe 7 avec 1930 et Golfe 2 boucle avec 460 plants mis en terre. (Source : alome.com)

Benin : Insécurité à Balanka - Trois policiers blessés dans un affrontement

La Police républicaine a donné sa version sur le violent affrontement survenu entre ses éléments et des populations dans la localité de Balanka, le 14 octobre 2023.Selon les informations de la Police, « certains individus » se sont opposés à la pose « des blocs de granite qui étaient posés pour restreindre la circulation sur les axes secondaires utilisés pour la sortie frauduleuse des produits vivriers vers les pays frontaliers ». Les agents de la Police républicaine déployés pour ramener le calme ont été pris pour cible par les individus. (Source : acotonou.com)

Guinée : Cas Diané, Oyé et Kassory- Voici pourquoi la Cour de la Cédéao a condamné l’Etat guinéen

Nous venons d’en savoir davantage sur les motifs de la condamnation de l’Etat guinéen, par la Cour de justice de la Cédéao, dans le dossier de Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui. Ces trois anciens dignitaires du régime du président déchu, Alpha Condé, sont détenus depuis avril 2022, et poursuivis devant la Crief pour des faits présumés de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, corruption d’agents et blanchiment de capitaux. Saisie par leur collectif d’avocats, la Cour de Justice de la Cédéao a rendu sa décision en début de semaine. Sur le fond, la juridiction sous-régionale a rejeté la demande de procédure accélérée formulée la défense des anciens ministres. En revanche, la juridiction du bloc régional dit que l’Etat guinéen a violé le droit des requérants à la liberté d’aller et venir. Après tout, la Cour a ordonné l’Etat guinéen de procéder à la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants (Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui) (source : africaguinee.com)

Niger : Coopération- Vers le ravitaillement de 10 000 m³ de gasoil au Burkina Faso, au Mali et au Togo

Le ministre du pétrole du Niger a pris une décision majeure pour aider à résoudre les problèmes de stockage de gasoil dans la région. Mahaman Moustapha Barké a autorisé le directeur général de la Société de raffinage de Zinder (Soraz) à mettre à disposition, “à titre onéreux” 10 000 m³ de gasoil pour chacun des pays voisins, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Cette initiative vise à faire face aux pénuries de gasoil qui sévissent actuellement. Le calendrier d'approvisionnement est le suivant : le Burkina Faso recevra sa livraison au mois d'octobre, le Mali au mois de novembre et le Togo au mois de décembre. (Source : Ouaga.com)

Rca : Insécurité à Obo- Après le braquage, le vol et la violence, c’est la folie qui frappe des soldats Faca

Obo, le chef-lieu de la préfecture du Haut-Mbomou, se retrouve sous les projecteurs médiatiques ces derniers temps, mais malheureusement, ce n’est pas pour des raisons positives. Les soldats des Forces armées centrafricaines (Faca) qui sont déployés dans cette région font parler d’eux de la pire des manières, en commettant des actes de violence à l’encontre des civils, en perpétrant des braquages à main armée et en se livrant à des vols dans les rues. Cependant, ces comportements criminels semblent être en train de céder la place à une autre forme de chaos, à savoir la folie, qui frappe les soldats Faca à Obo. Des rapports font état de soldats Faca qui commencent à présenter des symptômes de crises psychiatriques, un développement surprenant qui ne fait que renforcer le sentiment d’instabilité régnant dans cette ville isolée de la République centrafricaine (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Insuffisance rénale- Centre national de prévention reçoit 59 appareils de dialyse

Le centre national de prévention et de traitement de l’insuffisance rénale (Cnptir) de Cocody a reçu 59 générateurs de dialyse d’une valeur d'une valeur globale de plus d'un milliard de Fcfa, chacun des appareils coutant 17 millions de Fcfa. Ce matériel qui vient renforcer le plateau technique en matière de dialyse a été réceptionné le vendredi 13 octobre 2023.Dans son exposé, César Do, président de l’association ivoirienne des dialysés et insuffisants rénaux (Aidir) s’est dit heureux de l'acquisition des générateurs, d'autant plus que cela vient palier à l'insuffisance de machines dont souffre les patients. (Source : Fratmat.info)