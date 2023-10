Congo-Brazzaville: Arts de la scène - Le Café slam reprend du service à l'IFC

Après un long moment d'absence, le Café slam a été relancé en septembre dernier. Le public ainsi que les amoureux de cette forme de poésie sont conviés au 2e café slam qui aura lieu ce 19 octobre à l'Institut français du Congo (IFC) de la ville océane.

Ouvert à tous, le Café slam est un rendez-vous mensuel qui réunit les slameurs de la place et d'ailleurs avec le public autour d'un thème. Ce rendez-vous organisé par l'IFC, le collectif des slameurs Styl'Oblique ainsi que d'autres slameurs de la place, va se jouer ce mois d'octobre sur le thème «Un pas vers le vers». La fête des mots a repris dans cette institution avec la relance de ce Café slam tant attendu par les amoureux de cette forme de poésie. En effet, créé en 2007 avec le Centre culturel français (IFC aujourd'hui), ce rendez-vous a fini par disparaître en raison des changements au sein de cette structure.

Gilles Douta, animateur de Café slam, responsable de Styl'Oblique, explique : «L'idée était de réaliser une grande scène slam chaque mois. Après, avec les changements de directions au sein de cette institution, le Café slam a disparu. Il y a quelques mois, nous avons échangé sur le projet avec Gaëlle Metelus, l'actuelle directrice de l'IFC à Pointe-Noire, qui a décidé avec son équipe de le relancer. Dorénavant, nous aurons un Café slam chaque mois».

Pour la relance de ce rendez-vous, le thème choisi est «La beauté de la laideur», le responsable de Styl'Oblique en donne la signification : « Universellement, l'art ce n'est pas la représentation d'une chose. L'art normalement viendrait de la laideur parce que ce qui ne nous étonne pas ne vous pousse pas à travailler. Ce n'est pas quelque chose qui attire l'artiste véritable». Le slam s'est enflammé à ce premier Café slam qui a réuni une pléiade de slameurs, dont des anciens de Pointe-Noire et de Brazzaville comme Apen's, Improdeus, Ariane, Andiramos.

Ceux-ci ont offert, pendant environ deux heures, un beau moment d'évasion et d'émotion au public, avec des textes jugés de qualité par le responsable de Styl'Oblique. «C'est un bonheur de voir qu'il y a déjà beaucoup de générations de slameurs, le témoin se transmet bien. Les textes sont presque excellents dans leur fond et dans leur forme. Les sujets sont bien traités de façon à être compris tout de suite par le public. Il y a un grand jeu qui se passe entre la force des mots et le choc des images, il y a beaucoup de sonorités mais pour dire ce qu'on a à dire. J'ai bien apprécié les textes et j'ai été presque tétanisé d'écouter les plus petits dire de très beaux textes», s'est réjoui Gilles Douta.

Par ailleurs, le slameur invite les Ponténégrins à venir nombreux au rendez-vous où ils ont eux aussi la possibilité de monter sur scène pour s'exprimer. « Ce sont des scènes ouvertes, chacun peut dire son texte. Nous ne sommes plus dans la poésie classique qui était l'apanage d'un certain groupe de personnes. Aujourd'hui, nous l'avons démocratisée, elle appartient à tous et à chacun. Même une vendeuse ou quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut dire son texte dans la langue de son choix. Le plus important c'est de dire ce qu'on a sur le coeur de façon assez attrayante, exceptionnelle, d'une belle façon», a-t-il indiqué. Pour ceux qui veulent assister, présenter leurs textes, s'essayer au slam et se découvrir, le rendez-vous est au 19 octobre dans la salle Tchicaya U'tam'si de l'IFC où le slam va encore s'enflammer. A vos plumes, partez !