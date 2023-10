Algérie: Signature d'une convention de coopération et d'échange d'expertises entre l'APS et l'Université d'Alger 2 Bouzaréah

ALGER — L'Agence Algérie Presse Service (APS) et l'Université d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah" de Bouzaréah (Alger) ont conclu, mercredi, une convention de coopération et d'échange d'expertises, notamment en matière de promotion des langues.

La convention a été signée, pour l'APS, par le Directeur général (DG) de l'agence, M. Samir Gaïd et pour l'Université d'Alger 2- Abou El Kacem Saâdallah, par le recteur, M. Salah Laboudi.

Les deux parties tendent, à travers la présente convention, à "déterminer les points de coopération et de partenariat et à échanger les expertises notamment en matière de promotion des langues étrangères, au vu des missions de l'université en tant qu'établissement public de l'enseignement supérieur, et des missions de l'APS dans les domaines de la recherche, du traitement et de la diffusion des informations dans le cadre du service public, de la contribution à l'enrichissement du paysage médiatique national et de la diffusion de contenus médiatiques crédibles et objectifs".

En vertu de la convention, l'Université de Bouzaréah s'engage à prendre part à l'encadrement des opérations de sélection et de recrutement au profit de l'APS pour ses services spécialisés dans les langues étrangères, en sus de la contribution d'enseignants et de chercheurs de l'université, par leurs expertises, à la formation continue des cadres de l'APS dans leurs domaines de spécialisation.

L'université contribuera également à informer et à associer l'APS aux différents programmes et activités qu'elle organise, tout en assurant, le cas échéant, l'accès aux documents académiques, ainsi que la mise à disposition des outils cognitifs au profit des cadres de l'agence, en leur assurant des copies de mémoires de fin d'études exploitables au niveau du centre de documentation".

La convention offre, par ailleurs, à l'université la possibilité d'organiser des rencontres d'études, des forums et des conférences dans le cadre du domaine de coopération convenu.

Concernant les engagements de l'APS énoncés dans la présente convention, dont la durée est de 3 années renouvelables, ils consistent essentiellement en la couverture des activités scientifiques et académiques de l'université et l'organisation de stage pour les étudiants de l'université au niveau des services de l'APS, en fonction des moyens disponibles.

A cette occasion, M. Gaïd a affirmé que l'APS "a tenu à signer cette convention qui accompagnera le plan de développement de l'agence, notamment la promotion des langues sur les sites web de l'établissement, compte tenu de l'importance des langues pour la promotion de la politique de l'information nationale".

La convention s'inscrit, selon le même responsable, "dans le cadre de la préparation du lancement d'un site web en langue espagnole, en vue de développer son partenariat et ses programmes d'échange d'informations avec des agences de presse en Amérique latine, ainsi qu'avec de nombreux partenaires à travers le monde".

Cette convention se veut "une occasion pour bénéficier de la grande expérience de l'Université d'Alger 2, notamment pour le développement du service de langue anglaise au sein de l'APS, ainsi que pour échanger les expertises, encadrer et assister techniquement les futurs cadres en charge de la gestion des services de rédaction en langues étrangères", a-t-il soutenu.

Et d'ajouter "notre ambition à moyen terme est grande, à savoir le lancement de sites web en langues étrangères, lesquels nous permettront de nous déployer et de transmettre le message de l'Algérie aux quatre coins du monde".

De son côté, le recteur de l'Université d'Alger 2 s'est félicité de cette convention, considérée comme "une étape importante pour la visibilité de l'université, forte de ses cadres académiques et de ses compétences, restés pendant une période confinée dans l'enceinte universitaire".

L'Université de Bouzareah "s'enorgueillit aujourd'hui d'avoir trouvé un moyen pour mettre en valeur ses cadres et ses compétences et contribuer, partant, à vulgariser la vision de l'Algérie au plan mondial de manière académique et scientifique", a souligné le recteur.

Saluant le poids de l'APS sur la scène médiatique et sa notoriété en matière de production d'informations objectives et ciblées, M. Laboudi s'est dit convaincu que l'Université "bénéficiera grandement de l'appui de l'APS pour assurer le perfectionnement de ses diplômés", indiquant que cette convention "améliorera assurément le niveau des cadres, de manière à servir l'intérêt général et construire une vision et un contenu profitables à l'université".