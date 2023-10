Algérie: 120 participants à la 6eme édition du Salon international Bâti-Est-Expo

CONSTANTINE — Au total, 120 exposants algériens et étrangers participent, au salon international de l'immobilier du bâtiment et des travaux publics de l'Est algérien "Bâti-Est-Expo" dans sa sixième édition, qui a été ouverte mercredi, au complexe culturel Ahmed-Bey (Zénith), dans la wilaya de Constantine.

Cette nouvelle édition est marquée par une hausse du nombre d'exposants algériens et étrangers, soit 47 % par rapport à celle de l'année précédente, a déclaré à l'APS le commissaire du salon, Ahmed Henich.

Il s'agit, a-t-il précisé, de 90 opérateurs économiques de différentes wilayas du pays spécialisés dans les domaines du bâtiment, construction et de travaux publics en plus de 30 autres représentant 5 pays étrangers, en l'occurrence la Turquie, la chine, l'Italie, la France et la Tunisie, a indiqué, la même source.

Cet événement économique professionnel, a souligné, M. Henich, est organisé par l'entreprise "Sunflower Communication", en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI- Rhumel) de Constantine et l'Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), sous le patronage du wali de Constantine, M. Abdelkhalek Sayouda.

Les stands du salon présentent entre autres des matériaux, équipements modernes du bâtiment, des travaux publics, de plomberie, peinture et d'électricité, produits par des sociétés nationales qui répondent aux besoins du marché local et s'orientent vers l'exportation dans le cadre de la stratégie de diversification de l'économie.

%

Kamel Meghraoui, directeur général d'une société spécialisée dans la fabrication de tube spirale pour chauffage, climatisation et accessoires, implantée dans la zone industrielle de Zighoud Youcef (Constantine), a indiqué que ce salon est un espace de rencontre pour présenter le produit local et échanger les connaissances et les expériences entre les professionnels de ces secteurs.

De son coté, Sofiane Baklioui, directeur commercial au sein d'une société nationale de production de peintures dont le siège est implanté à la wilaya de Bejaia, a ajouté que ce rendez-vous est une opportunité propice pour nouer des relations d'affaires avec des entreprises économiques locales et étrangères, tout en contribuant à la promotion du secteur économique au niveau national.

Des rencontres visant à débattre des nouvelles inventions dans ces créneaux, sont également prévues en marge de cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 21 du mois d'octobre en cours, et cela en présence de 30 représentations diplomatiques de pays africains en Algérie et 10 start-ups, a-t-on appris auprès des organisateurs.