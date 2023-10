Algérie: Les citoyens de Djelfa saluent la décision du président de la République de reporter sa visite de travail

DJELFA — Les citoyens de Djelfa ont salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de reporter sa visite de travail, programmée pour mercredi, en raison des horribles massacres perpétrés par l'entité sioniste contre les Palestiniens sans défense à Ghaza, selon des échos recueillis par l'APS auprès des habitants de la wilaya.

En effet, de nombreux citoyens et membres d'associations locales ont salué cette décision, à l'instar de Amraoui El-Fadel Salah, qui l'a qualifiée (décision) de "forme de solidarité effective avec nos frères de Ghaza".

Il est rejoint par le docteur en sociologie et spécialiste du patrimoine des Ouled Nail, Omar Bensalem, qui a relevé qu'"en dépit du fait que cette visite était fortement attendue par les habitants de Djelfa, il n'en demeure pas moins que ces derniers soutiennent la décision du Président Tebboune, car leur coeur est chevillé à Ghaza et à la Palestine, théâtre d'événements sanglants".

Le chercheur universitaire a ajouté que les citoyens de Djelfa sont solidaires avec cette décision reflétant la cohésion nationale face aux positions décisives s'agissant des questions de la Patrie et de la Nation arabe et musulmane.

Pour sa part, le président de l'association "Chouâa El Amel" des malades atteints de cancer, Mohamed Bourakba, a estimé, qu'il était "impossible d'ignorer les questions cruciales de la Nation arabe, d'autant plus que l'Algérie a toujours soutenu la Palestine et sa juste cause, à travers ses différentes haltes, dont la présente épreuve durant laquelle elle (Palestine) est confrontée à cette agression sauvage de l'entité sioniste".

Une autre citoyenne a assuré que la décision du Président Tebboune était la "meilleure qui soit, en dépit du fait que nous attendions sa visite avec beaucoup d'impatience". "Cette décision exprime la noblesse et la générosité de notre peuple, c'est un message fort du Président Tebboune pour réaffirmer que la question palestinienne est la première cause centrale de la Nation arabe et musulmane".

Même son de cloche chez un autre citoyen qui a soutenu que cette décision exprime "les valeurs de l'Algérie et le sentiment de tout le peuple algérien face à la barbarie de cette agression sauvage contre nos frères palestiniens".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de reporter sa visite prévue, mercredi, dans la wilaya de Djelfa, suite aux derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés, avait indiqué un communiqué de la Présidence de la République rendu public dans la nuit de mardi à mercredi.

Ce report intervient "suite aux développements dangereux survenus dans les territoires palestiniens occupés en raison de la poursuite des bombardements sionistes sauvages et dévastateurs contre la bande de Ghaza, faisant des centaines de morts et de blessés parmi les enfants, les femmes et les civils sans défense, ciblant les édifices, les écoles, les mosquées et les hôpitaux par des tonnes de bombes", lit-on dans le communiqué.

"Et vu les horribles massacres sans pareils, le président de la République considère que ces circonstances ne sont pas favorables pour effectuer une visite d'inspection à la wilaya de Djelfa et a décidé de la reporter, à une date ultérieure", a précisé le même communiqué.