Libye: Nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle et de l'enseignement technique

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi, a reçu, mercredi à Alger, le Sous-secrétaire de l'Enseignement technique de l'Etat de Libye, Al Ferjani Ali Ahmed, en visite en Algérie dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de formation professionnelle et d'enseignement technique.

Dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience qui s'est déroulée au siège de l'Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC) à Rouiba, M. Merabi a affirmé que cette rencontre visait à définir "le cadre général du renforcement et du développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et de mise à profit des expériences et expertises dans ce domaine".

Il a ajouté que cette coopération englobait plusieurs axes, notamment l'organisation de sessions de formation conjointes, l'échange de bourses de formation au profit des stagiaires des deux pays, la conclusion de conventions de jumelage entre les établissements activant dans ce même domaine, entre autres domaines d'intérêt commun.

Le ministre a souligné que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du "raffermissement des relations de fraternité ancrées entre les deux pays et peuples frères, à travers plusieurs étapes historiques, le soutien de l'action commune entre le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels algérien et le ministère de l'Enseignement technique libyen".

Accompagné de son hôte libyen, le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels a visité une exposition organisée à cette occasion pour découvrir les différentes spécialités et programmes de l'ONDEFOC.