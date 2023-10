Afrique: Pour les Malgaches, les citoyens et l'Etat doivent agir contre les changements climatiques

communiqué de presse

Sept Malgaches sur 10 sont au courant du concept des changements climatiques.

Key findings

Les Malgaches estiment que les sécheresses (86%) et les inondations (54%) se sont aggravées dans leurs régions ces 10 dernières années.

Sept Malgaches sur 10 (69%) ont déjà entendu parler des changements climatiques, une hausse de 15 points de pourcentage depuis 2018.

Parmi ceux qui sont informés des changements climatiques : o Neuf sur 10 (91%) affirment que le phénomène rend la vie pire. o De fortes majorités pensent que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à limiter les changements climatiques (92%) et que le gouvernement doit agir dès maintenant pour contrer ses effets (89%) même si cela coûte cher ou cause des pertes d'emplois ou d'autres dommages à l'économie du pays. o Une large majorité de ces répondants estiment que la responsabilité première de la lutte contre les changements climatiques revient aux citoyens ordinaires (54%) ou au gouvernement (31%). o Des majorités pensent que les différents acteurs tels que le gouvernement (88%), les pays développés (81%), le commerce et l'industrie (75%) ainsi que les citoyens ordinaires (59%) doivent chacun faire « beaucoup plus » pour lutter contre les changements climatiques.

Un peu plus de la moitié (52%) des Malgaches ne sont pas satisfaits des performances de leur gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques.

A cause de sa situation géographique d'insularité et de sa fragilité économique,

Madagascar est un pays très vulnérable aux effets des changements climatiques. Les populations des pays pauvres, côtiers, insulaires ou de faible altitude sont les plus touchées par les effets des changements climatiques du fait de leur forte exposition aux risques et dangers sous-jacents (Amnesty International, 2022).

En 2022, le pays a été frappé par cinq catastrophes naturelles, dont deux cyclones qui ont tué 200 personnes, causé 460.000 sinistrés et engendré une perte de 60% des surfaces agricoles et une perte de production de cultures vivrières d'une valeur de U.S. $61 millions (France 24, 2022 ; Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, 2022). En plus, la sévérité des sécheresses durant ces dernières années a causé la famine chez plus d'un million de Malgaches (Organisation des Nations Unies, 2021).

Face à ces désastres, le gouvernement n'est pas resté amorphe. Le Ministère de

l'Environnement et du Développement Durable (2021) a élaboré le Plan National

d'Adaptation au Changement Climatique pour témoigner l'engagement de l'Etat vis-à-vis de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. En sus, le pays dispose d'une Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (Ministère de l'Environnement et des Forêts, 2008), qui a pour ambition de renforcer la capacité des différents protagonistes, d'amplifier l'information et l'éducation autour du concept, de mutualiser les forces pour lutter contre le fléau, et de faciliter le développement et le transfert de technologie liée aux changements climatiques.

Cette dépêche utilise les données du module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire Afrobarometer Round 9 pour explorer les expériences et les perceptions des Malgaches concernant les changements climatiques.

Aux yeux des répondants, les sécheresses et les inondations ont empiré dans leurs régions pendant la dernière décennie.

La majorité des citoyens malgaches sont au courant du concept des changements climatiques. Une forte majorité de ceux qui sont informés du phénomène pensent que les changements climatiques rendent la vie plus difficile dans le pays, que la lutte pour la limite de ses effets incombe aux citoyens ordinaires ainsi qu'au gouvernement, et que chacun des différents acteurs doit faire davantage dans cette lutte.

Léa Rafzafindrazaka Rakotondraibe Léa Rafzafindrazaka Rakotondraibe is the director of COEF Resources.

Ny Andraina Andriamanantena Ny Andraina Andriamanantena is a consultant with COEF Resources in Madagascar.

Manitra Raolonarivo Manitra Raolonarivo is a consultant with COEF Resources in Madagascar.