Ile Maurice: Christian Pertl à la tête du nouveau bureau régional de «The Lux Collective»

The Lux Collective poursuit son développement international en établissant une présence au Moyen-Orient et la nomination de Christian Pertl comme directeur commercial basé à Dubaï. Expert en marketing et stratégie de marque avec plus de 30 ans d'expérience, il est reconnu pour sa capacité à augmenter les profits et favoriser la croissance des entreprises. Son leadership visionnaire et son engagement envers le développement ont été essentiels pour transformer des équipes et étendre des marques hôtelières renommées à l'échelle internationale.

Avant de rejoindre The Lux Collective, Christian Pertl a exercé comme directeur commercial chez Cinnamon Hotels & Resorts, une filiale de John Keells Holdings, entreprise cotée en Bourse et évaluée à plusieurs milliards de dollars. Il a également occupé des postes de haute direction dans de grandes chaînes hôtelières, dont Hyatt International, Jumeirah, et IHG. En plus de son diplôme en tourisme et gestion hôtelière de l'Austria's College for Tourism and Hotel Management, il détient des maîtrises en gestion hôtelière, investissements immobiliers hôteliers et gestion d'actifs de l'université de Cornell. Sa mission consistera à développer des stratégies pour promouvoir l'ensemble des marques de The Lux Collective, renforcer les équipes et accroître la visibilité de la marque.

Le nouveau directeur commercial jouera un rôle clé dans le lancement en 2024 de deux nouvelles propriétés, à savoir LUX Al Jabal et LUX Al Bridi, à Sharjah dans les Émirats arabes unis, renforçant ainsi l'engagement et la présence de la marque dans cette région. Cette nouvelle étape représente une avancée majeure pour The Lux Collective, qui étend son rayonnement à l'international tout en consolidant sa direction. Christian Pertl s'avère être un atout inestimable pour le groupe et son expertise est appelée à stimuler la croissance continue de l'entreprise sur un marché régional prometteur.